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Депутат предлагает отменить госфинансирование футбола в Казахстане

17.11.2021, 14:43 13339
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Мажилисмен Казыбек Иса предлагает отменить госфинансирование футбола в Казахстане. По мнению депутата, народное достояние тратится не на развитие казахстанского футбола, а на обогащение иностранных футболистов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

За последние годы областные акиматы выделили профклубам немало средств - 111 миллиардов тенге. Если добавить сюда средства, выделенные на федерацию спонсорами и из республиканского бюджета, УЕФА, "Самрук-Казына" и так далее, - не счесть. Нет официальных данных", - сообщил депутат в депзапросе на имя заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова.

 
По его мнению, несмотря на потраченные миллиарды, казахстанский футбол не показывает хороших результатов. По рейтингу ФИФА сейчас Казахстан занимает 125-е место, в то время как Кыргызстан, футбольный бюджет которого самый низкий в СНГ, находится на 96-м месте, сообщил депутат. 
 

За 30 лет Казахстан построил только один стадион. А Узбекистан, футбольный бюджет которого почти в два раза меньше, чем у нас, построил 10 современных стадионов", - заявил Иса. 

 
По словам мажилисмена, ни один из казахстанских клубов не входит в мировой рейтинг топ-100, а находятся в конце топ-200. И ни один из футболистов по трансфертной стоимости не входит в топ-500 лучших футболистов. 
 

Значит, мы вливаем в футбол огромные средства населения, чтобы опозориться. Поэтому необходимо перестать разбрасывать миллиарды на футбол, где не могут забить гол, а только умеют пользоваться народными деньгами, прекратить тратить на них деньги", - заявил депутат.

 
Иса предлагает приватизировать футбольные клубы и прекратить их госфинансирование. 
 

В мире профессиональный спорт не может сидеть на шее государства. Госсредства должны направляться на детско-юношеские школы, развитие футбольных школ, подготовку детских тренеров. Надо создавать условия для талантливых детей в селах. Нужно строить небольшие бесплатные спортивные залы. Тренерам нужно платить достойную зарплату наравне с педагогами", - подчеркнул депутат.

 
Он также считает, что народу должен быть предоставлен отчет средств, выделенных государством на футбольную отрасль. 
 

Сколько средств из бюджета ежегодно выделяется профессиональным футболистам? Сколько ежегодно выделяется Казахстанской федерации футбола от УЕФА? Народ должен знать, сколько средств ежегодно выделяется и куда направляются из Фонда поддержки индустрии туризма и спорта", - резюмировал мажилисмен.


Ранее сообщалось, что Антикор расследует дело о хищении средств в футбольном клубе "Астана". Согласно сведениям, опубликованным в одном из telegram-каналов, деньги похищались с 2018 по 2021 год путем составления фиктивных агентских договоров.
 

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Сборная Казахстана проиграла в заключительном матче отбора ЧМ-2022

14.11.2021, 11:16 45199
Сборная Казахстана проиграла в заключительном матче отбора ЧМ-2022
Фото: sports.kz
НУР-СУЛТАН. 14 НОЯБРЯ - В матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана на выезде сыграла против Франции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пишет Sports.kz, стартовые составы выглядели следующим образом:
 
Франция: Льорис, Кунде, Упамекано, Эрнандес, Коман, Рабьо, Канте, Тео Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема;
 
Казахстан: Покатилов, Тайкенов, Алип, Марочкин, Ерланов, Быстров, Жарынбетов, Куат, Тапалов, Омиртаев, Аймбетов.
 
Талгат Байсуфинов решил выставить экспериментальный состав, в свою очередь Дидье Дешам отнесся к поединку серьезно. Уже на шестой минуте счет открыл Килиан Мбаппе, а следом забил еще два, оформив хет-трик за 26 минут, на этом первая половина была закончена. 
 
Во второй части игры дубль сделал Карим Бензема, пошли замены - и Адриен Рабьо вколотил мяч головой в сетку после углового, а итог подвели Антуан Гризманн и Мбаппе. 8:0 - значительно сильнее французы, казахстанцы же ничего опасного у ворот соперника не создали.
 
Таким образом, Казахстан по итогам отборочного раунда сыграл три ничьи и проиграл пять матчей, набрав три очка стал последним в группе D.
 
Франция - Казахстан 8:0 (3:0)
 
Голы: Мбаппе 6 (1:0), Мбаппе 12 (2:0), Мбаппе 32 (3:0), Бензема 55 (4:0), Бензема 59 (5:0), Рабьо 75 (6:0), Гризманн с пенальти 84 (7:0), Мбаппе 87 (8:0). 
 

Казахстанские самбисты завоевали золото на чемпионате мира

13.11.2021, 12:41 59185
ТАШКЕНТ. 13 НОЯБРЯ - Рахат Жананиет и Гульдана Алмуханбетова стали первыми на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанский самбист Рахат Жананиет выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Ташкенте, сообщает Vesti.kz.
 
В финале весовой категории до 64 килограммов он победил таджика Хушкадама Хусравова. 
 
Первое золото сборной Казахстана принесла Гульдана Алмуханбетова, которая боролась в весе до 54 килограммов.
 
При этом Райхан Мади взял серебро, он вышел в финал в категории до 98 килограммов (боевое самбо), но не смог провести решающий поединок из-за травмы.
 

Раимкулова наградила тренеров и боксеров

08.11.2021, 20:51 111619
Раимкулова наградила тренеров и боксеров
Фото: пресс-служба МКС РК
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова приняла победителей, призеров XXI чемпионата мира по боксу, который прошел в Белграде - столице Сербии, и их личных тренеров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр отметила несколько значимых событий, сообщает пресс-служба МКС.
 

Казахстан как независимое государство постоянно участвует в чемпионатах мира по боксу с 1993 года. На 15 чемпионатах мира наши мастера кожаных перчаток завоевали 51 медаль. Из них 14 золотых, 15 серебряных, 22 бронзовых. В Сербии мы опередили США по количеству медалей и поднялись в общем зачете на третье место после Кубы и России. Это говорит о том, что мы являемся одним из ведущих государств мира по боксу. Надеюсь, что и в дальнейшем, благодаря кропотливому труду, наши спортсмены покажут высокие результаты в международных соревнованиях", - сказала министр.

 
Кроме того, Актоты Раимкулова отметила, что все наши боксеры боролись на ринге изо всех сил и яркими поединками завоевали высокую оценку болельщиков.
 

Вы продемонстрировали свое высокое мастерство в этом чемпионате. В каждом поединке вы проявляли большую волю к победе. За каждой большой победой, наряду с упорством спортсмена, стоит упорный тренерский труд. Хочу сказать отдельное спасибо нашему тренерскому составу. Пусть боксеры оправдают ваши ожидания", - сказала министр.

 
В ходе встречи капитан национальной сборной Аблайхан Жусупов поблагодарил Министерство, Федерацию за создание условий для тщательной подготовки к чемпионату.
 
После этого министр культуры и спорта наградила тренеров и боксеров, выполнивших звания заслуженного тренера Республики Казахстан и заслуженного спортсмена Республики Казахстан в соответствии с нормами и требованиями присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий победителям и призерам чемпионата мира.
 
Напомним, в Белграде боксер Темиртас Жусупов одержал победу в категории до 48 килограммов. В решающем поединке ему противостоял представитель Таиланда Вуттичай Юрачай. Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казахстана младший сержант Сакен Бибосынов в весовой категории до 51 килограмма сразился с американцем Роско Хиллом и выиграл единогласным решением судей.
 

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