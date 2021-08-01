Девятый день Олимпиады: Рыбакина остановилась в шаге от бронзы

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ТОКИО. 31 ИЮЛЯ - Сегодня казахстанские спортсмены выступили в четырех видах спорта на Олимпиаде-2020 в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанский стрелок из лука Ильфат Абдуллин остановился в шаге от 1/4 финала. Соперником Абдуллина выступил серебряный медалист Кубка мира из Китая Цзялунь Ли. Оба участника не уступали друг другу в технике. В итоге встреча завершилась с небольшой разницей - 6:5 в пользу представителя Китая, сообщает НОК РК

Казахстанские ватерполисты провели матч против соперников из Черногории. Матч команд завершился со счетом 19:12 в пользу ватерполистов из Черногории. Ранее команда Казахстана по водному поло уступила командам Хорватии (7:23), Сербии (5:19) и Испании (16:4).

Казахстанский боксёр Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 52 килограммов, одержал уверенную победу над соперником и вышел в следующий круг турнира. Соперником казахстанца выступил Биллал Беннаму из Франции. Поединок завершился со счётом 5:0.

Казахстанский боксёр Закир Сафиуллин прошёл в 1/4 финала. Соперником казахстанца был представитель Японии Даисуке Наримацу. До начала матча, японец снялся с соревнований в связи с травмой. Таким образом Сафиуллин прошёл в следующий круг турнира.

Казахстанка Елена Рыбакина остановилась в шаге от бронзовой медали Олимпийских игр в Токио. В матче за третье место Рыбакиной противостояла представительница Украины, шестая ракетка мира Элина Свитолина. Бронзовым призёром Игр стала украинка. Однако впервые в истории тенниса в Казахстане наш спортсмен смог занять четвертое место на Олимпийских играх.

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