Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Дирекцию спорта Национального олимпийского комитета Казахстана возглавил Елсияр Канагатов, передает Kazakhstan Today.

"Ранее занимавший должность председателя Комитета по делам физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК, Елсияр Баймухамедович с 24 января 2018 года является директором Дирекции спорта НОК Казахстана", - сообщили в пресс-службе НОК.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Корее Канагатов будет исполнять обязанности шефа-миссии спортивной делегации Казахстана, отметили в ведомстве.

Канагатов окончил Казахский институт физической культуры (1977) по специальности "преподаватель физического воспитания" и университет "Кайнар" (2006) по специальности "экономист". Является кандидатом педагогических наук.

В разные годы работал заместителем начальника управления Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта РК, начальником отдела Министерства здравоохранения, образования и спорта РК, заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту, заместителем председателя Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта, директором РГКП "Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва" Минтуризма и спорта.

Также являлся заместителем председателя Комитета по спорту Минтуризма и спорта, председателем Комитета по спорту, заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры. До последнего назначения занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

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