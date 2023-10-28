Две серебряные медали завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских параиграх

В активе Казахстана шесть золотых медалей

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по паралегкой атлетике на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.





В толкании ядра результат казахстанского атлета составил 15,74 метра. Это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских параиграх.





Кроме того, в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 метра, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.





Вместе с тем Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории до 88 кг, он поднял 203 кг.





Первое место досталось спортсмену, поднявшему 242 кг, а второе место занял китаец с результатом 225 кг.







