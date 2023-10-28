24.10.2023, 09:02 42206
Две серебряные медали завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских параиграх Дополнено
Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi, Бибарыс Спатай и Жалгас Тайкенов
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Ханчжоу. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Две серебряные медали завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских параиграх.
Жалгас Тайкенов занял второе место по параканоэ, класс KL3. Его результат 43,369 секунд.
Еще одно серебро завоевал Спатай Бибарыс по параканоэ на дистанции 200 метров.
Дополнено. 24.10.2023, 09.55.
Пара пауэрлифтер Гулим Курманбаева завоевала бронзовую медаль Азиатских параигр в Ханчжоу. Выступая в весовой категории 45 кг, она подняла 91 кг.
Напомним, вчера спортсмены сборной Казахстана завоевали 8 медалей: 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы.
Золото - Акмарал Науатбек - парадзюдо, Давид Дегтярев - пара пауэрлифтинг;
Серебро - Турсынай Кабыл - парапауэрлифтинг, Бибарыс Спатай - параканоэ;
Бронза - Роман Потапов - параплавание, Ануар Сариев - парадзюдо, Максим Богатырев, Жаныл Балтабаева - параканоэ.
новости по теме
27.10.2023, 18:15 4316
Казахстанец стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу
Фото: gov.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Спортсмен стал обладателем золотой медали по параплаванию. Он проплыл дистанцию 200 метров за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских параигр.
Поздравляю Нурдаулета с этим успехом! Сегодня нашему чемпиону не было равных. Желаю ему продолжить победный путь под флагом нашей страны и радовать соотечественников яркими выступлениями!" - отметил министр туризма с спорта Ермек Маржикпаев.
Ранее Нурдаулет Жумагали проплыл брассом дистанцию 100 метров за 1:05:92.
27.10.2023, 14:05 7271
Сборная Казахстана по параволейболу завоевала серебряную медаль на Азиатских играх
Команда Казахстана уступила сборной Ирана
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль по волейболу сидя на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
В борьбе за золотую медаль сборная Казахстана уступила команде из Ирана.
В ведомстве отметили, что на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана получила путевку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже.
27.10.2023, 08:39 11431
Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиатских параигр
Фото: Sports.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в активе казахстанских спортсменов 38 медалей Азиатских параигр - 2023: семь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.
С этим результатом Казахстан остается на десятой строчке общекомандного зачета.
На первом месте Китай - 397 (158-129-110), за ним располагаются Иран - 100 (33-37-30) и Япония - 105 (30-33-42).
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в следующих видах спорта:
09.00 - Парапулевая стрельба. Р5 Квалификация. Р5 Финал
09.00 - Паравелоспорт. Квалификация. Полуфинал. Финал
09.30 - Паранастольный теннис. 1/4 финала
10.00 - Шахматы. Рапид
10.20 - Параплавание. Квалификация. Полуфинал. Финал
10.26 - Паралегкая атлетика. Квалификация. Полуфинал. Финал
13.30 - Волейбол сидя (Казахстан - Иран) Групповой раунд
15.30 - Парапауэрлифтинг. Выступление до финала.
Напомним, вчера казахстанец Диас Кенжебек завоевал седьмую золотую медаль по параплаванию на Азиатских параиграх в Китае.
Азиатские параигры завершатся 28 октября.
26.10.2023, 18:20 20601
Казахстан обновил рекорд и завоевал седьмую золотую медаль Азиатских параигр
Фото: НОК
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Пекин. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Диас Кенжебек завоевал золотую медаль по параплаванию на Азиатских параиграх в Китае, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Он проплыл дистанцию в 100 метров за 1:05:42 и обновил рекорд Азии и Азиатских параигр.
На Азиаде сборная Казахстана традиционно показывает очень хорошие результаты в этом виде спорта, и сегодняшний успех - яркое тому подтверждение. Отдельная благодарность тренерскому штабу команды. Страна гордится вашим трудом!" - заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Ранее сообщалось, что казахстанский атлет завоевал золото на параиграх в Китае.
26.10.2023, 15:17 23376
Казахстанский атлет завоевал золото на параиграх в Китае
Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по паралегкой атлетике на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
В толкании ядра результат казахстанского атлета составил 15,74 метра. Это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских параиграх.
Кроме того, в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 метра, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.
Вместе с тем Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории до 88 кг, он поднял 203 кг.
Первое место досталось спортсмену, поднявшему 242 кг, а второе место занял китаец с результатом 225 кг.
26.10.2023, 10:47 26326
Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую и серебряную медали на Азиатских параиграх
Фото: Минтуризма и спорта
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую и серебряную медали на Азиатских параиграх.
Раушан Койшибаева завоевала серебряную медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории 73 кг, она подняла 119 кг.
Бронзу завоевали паравелосипедисты Кенжегул Сейтжан и Антон Лаврентьев. Их показатель времени 25:19:49.
Анонс выступления казахстанских спортсменов 26 октября.
26.10.2023, 08:31 28236
Казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей по итогам пятого дня Азиатских параигр
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам пятого дня Азиатских параигр казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей: 4 серебряных и 6 бронзовых. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Серебро завоевали Зарина Райфова, Жанбота Аманжол, Ерлан Утепов - парадзюдо; Нышан Омирали - паратаеквондо.
Бронза - Галымжан Смагулулы, Ерлан Конкиев, Талгат Ажгалиев - парадзюдо; Нурлан Домбаев, Алишер Гариполлаев - паратаеквондо; эстафета 4х50 метров комбинированный, микс (Кулкаев Айсултан, Сиязбек Далиев, Зульфия Габидуллина, Наталья Звягинцева) - параплавание.
В активе Казахстана на данный момент 32 медали: пять золотых, десять серебряных и 17 бронзовых.
Лидером общекомандного зачета является Китай - 312 медалей (124-101-87). На втором месте Иран - 74 медали (25-30-19), на третьем - Япония - 73 медали (20-22-31).
СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ КАЗАХСТАНА (26 ОКТЯБРЯ)
09.00 - Бочча. Групповой раунд
09.00 - Парастрельба из лука. Полуфинал
09.00 - Паравелоспорт. Квалификация. Полуфинал. Финал
09.00 - Шахматы. 7 раунд
09.30 - Паранастольный теннис. 1/8, 1/16 финала
09.44 - Паралегкая атлетика. Квалификация. Полуфинал. Финал
10.00 - Параакадемическая гребля Квалификация
10.40 - Параплавание. Квалификация. Полуфинал. Финал
11.00 - Парапауэрлифтинг. Выступление до финала
12.00 - Волейбол сидя (Казахстан - Китай) Груповой раунд
Напомним, с 22 по 28 октября в Ханчжоу проходят Азиатские параигры - 2023.
25.10.2023, 16:12 36791
Еще две серебряные медали завоевали казахстанские спортсмены на параиграх в Китае
Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Две серебряные и три бронзовые медали в актив сраны завоевали казахстанские спортсмены на параиграх в китайском Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Казахстанец Нышан Омирали, выступающий в весе 80 кг (К44), завоевал серебряную медаль по паратаеквондо. В борьбе за золотую медаль он уступил спортсмену из Ирана.
Ерлан Утепов завоевал серебряную медаль по парадзюдо. В финале весовой категории 90+ кг он уступил спортсмену из Монголии Ганбат Даштсерану.
Кроме того, казахстанец Ерлан Конкиев завоевал бронзовую медаль по парадзюдо. Он одолел борца из Китая Пен Ли со счетом 10:0. Поединок проходил в весовой категории 90+ кг, класс J2.
Талгат Ажгалиев, выступающий в весе 90+ кг (класс J2), стал бронзовым призером по парадзюдо. В борьбе за медаль он одержал победу над спортсменом из Индонезии.
Алишер Гариполлаев завоевал бронзовую медаль по паратаеквондо. В схватке за третье место он одолел борца из Японии Чакира Ито со счетом 11:34. Поединок проходил в весовой категории 80+ кг (К44).
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?