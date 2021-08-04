Двенадцатый день Олимпиады: боксер Бибосынов гарантировал себе медаль

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ТОКИО. 3 АВГУСТА - Сегодня казахстанские спортсмены выступили в шести видах спорта на Олимпиаде в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Токио продолжаются соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. В рамках турнира завершились заезды финала на байдарке у мужчин на дистанции 1000 метров. Казахстан в этом виде представляют братья Сергей и Тимофей Емельяновы. По итогам заезда казахстанцы расположились на четвертом месте, показав время 3.32.873. Этот результат позволил Емельяновым занять 12-е место в итоговом протоколе, сообщает Olympic.kz

После однодневного перерыва продолжились соревнования по боксу. Казахстанец Сакен Бибосынов провел бой в рамках четвертьфинала в категории до 52 килограммов. Его соперником стал Габриэль Эскобар из Испании. Победил казахстанский боксер. Выход в полуфинал гарантирует боксеру как минимум "бронзу" (в случае поражения). За выход в финал Сакен будет биться с британцем Джалалем Яфаи.

Казахстанский боксер Закир Сафиуллин не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинале категории до 63 килограммов ему противостоял Гарри Гарсайд из Австралии.

Казахстанский гимнаст Милад Карими завершил свое выступление в третьем финале Олимпийских игр в Токио. Он принял участие в финале упражнений на перекладине, куда пробился со вторым промежуточным результатом. У казахстанца одна из самых сложных программ в этом виде программы. Однако он допустил два падения, которые сильно сказались на его оценках. С 11,266 баллами он стал 8-м. Также Карими стал 5-м в вольных упражнениях и 14-м в многоборье.

Представительницы команды Казахстана по артистическому плаванию Александра и Екатерина Немич завершили выступление на Олимпийских играх в Токио. По итогам технической программы казахстанки получили 83.2338 балла. В сумме же они набрали 167.1005. Этот результат позволил им занять 16-е место.

В Токио на Олимпийских играх завершилась квалификация в спортивном скалолазании. В этом виде спорта Казахстан представил Ришат Хайбуллин. Участникам квалификации предстояло выступить в трех видах: лазании на скорость, трудность и боулдеринге. Ришат стал четвертым в "скорости". Затем показал 17-й результат в боулдеринге. В заключительном виде многоборья - "трудность" - Хайбуллин финишировал 13-м. В итоговом протоколе отборочного раунда казахстанец стал 11-м. Однако в финал пройти не смог.

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