Елена Рыбакина победила в финале "Мастерс" в Риме

Это второй титул казахстанки в этом году: в марте она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе

Фото: КТФ

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Рим. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракета Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в Риме. Ее соперница по финалу украинка Ангелина Калинина (47 WTA) из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной, сообщает пресс-служба - Первая ракета Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в Риме. Ее соперница по финалу украинка Ангелина Калинина (47 WTA) из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной, сообщает пресс-служба КТФ





По ходу турнира Рыбакина обыграла Ясмин Паолини (Италия), Анну Калинскую (Россия), Маркету Вондрусову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша), Елену Остапенко (Латвия).





Елена выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй на грунте в одиночном разряде (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году.





Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку.





Кроме того, Рыбакина является рекордсменкой сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает Арину Соболенко и Игу Свёнтек, у которых по 15 выигранных встреч.