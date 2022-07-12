Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня Уимблдоне. Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной", - обратилась спортсменка через пресс-службу Федерации тенниса Казахстана к своим болельщикам.
Елена Рыбакина поблагодарила казахстанцев за поддержку
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Токаев наградил Рыбакину орденом "Достык" ІІ степени
Указом президента за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества спортсмен-инструктор РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Рыбакина Елена Андреевна награждена орденом "Достык" ІІ степени", - сообщает в Telegram-канал "Борт N1".
Токаев поздравил Рыбакину с победой на Уимблдонском турнире
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с исторической победой на Уимблдонском турнире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала историческую победу на самом престижном Уимблдонском турнире. От всей души поздравляю выдающуюся спортсменку!" - написал глава государства в своем Twitter.
Напомним, сегодня казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на турнире Большого шлема в Лондоне.
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Историческая победа: казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон
ЛОНДОН. 9 ИЮЛЯ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в истории республики одержала победу на Уимблдонском турнире в Лондоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"В финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут", - сообщает Sports.kz.
В ходе игры Рыбакина исполнила четыре подачи навылет и совершила три двойные ошибки. Также Елена выиграла шесть очков и три гейма подряд.
Это первая историческая победа казахстанского тенниса в финале турнира Большого шлема.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Ни денег, ни результатов - журналист рассказал о миллиардных затратах государства на казахстанские сборные
Непосредственно на участие в Олимпийских играх было потрачено 284 миллиона долларов. Сборная из 34 спортсменов не завоевала ни одной медали", - напомнил Кривошеев.
В Актюбинской области на закупку услуг клубов по футболу и мини-футболу выделили 2 млрд тенге, в Атырау - 1,4 млрд тенге, в Алматы на содержание ФК "Кайрат" из бюджета было потрачено 892 млн тенге. Более 2 млрд потратили на развитие футбола в Павлодарской области, более одного миллиарда ушло на содержание клуба в СКО, 678 млн тенге - в ВКО, около 700 млн тенге - в ЗКО", - рассказывает блогер.
Астана" - один из трех участников минувшего "Тур де Франс" с государственным финансированием. В клубе также состоят команды Бахрейна и ОАЭ. Ежегодно бюджет велокоманды колеблется в пределах 15-20 миллионов долларов. Это достаточно много: "Астана" регулярно входит в подборки самых дорогостоящих команд мирового тура, располагаясь где-то в топ-5. В целом бюджет казахстанской команды выше среднестатистического среди топовых команд велоспорта", - цитирует блогер информацию из российских СМИ.
По затратам на зимние виды спорта. Биатлон - 384 млн тенге, горнолыжный спорт - 100 млн тенге, конькобежный спорт - 400 млн тенге, лыжные гонки - 363 млн тенге, керлинг - 200 млн тенге, прыжки на лыжах с трамплина - 198 млн тенге, сноуборд - 14 млн тенге, фигурное катание - 143 млн тенге, фристайл-могул - 562 млн тенге, фристайл-акробатика - 319 млн тенге, хоккей с шайбой (мужчины и женщины) - 259 млн тенге, шорт-трек - 392 млн тенге", - отчитался генеральный секретарь НОК Андрей Крюков.
Разумеется, понятны мотивы: ведь с десятка профессиональных команд, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, проще собрать "подношения", чем с десятка тысяч поставщиков услуг для развития массового детского спорта", - подчеркнули активисты.
Токаев поздравил самую молодую чемпионку мира ФИДЕ Малику Зиядин
Безусловно, достойно выступить в соревнованиях среди детей до семи лет и завоевать два титула - уникальное достижение в истории шахмат Казахстана. Ты покорила эту высокую вершину благодаря своему природному таланту и стремлению к победе. Уверен, что ты с честью продолжишь славный путь казахстанских мастеров шахматного спорта", - говорится в поздравительной телеграмме.
Я очень долго готовилась. Мне все помогали. За меня переживали мама и папа. А вот сестра вообще не волновалась. Игры были непростыми, но я просто постаралась. Настроение - супер", - поделилась Зиядин.
Победа Малики - это беспрецедентный случай, ведь такого еще в истории Казахстана не было. Я с ней регулярно встречаюсь и готова сыграть с ней в любой момент", - отметила Абдумалик.
Казахстанская сборная одержала победу над Словакией в рамках Лиги наций
Гости владели инициативой на поле с первых минут, однако уже к перерыву хозяева вели в два безответных гола, сперва Ян Вороговский, а затем Эльхан Астанов огорчили Марека Родака. На старте второй половины Матуш Беро назом с линии штрафной прошил Игоря Шацкого, а затем вратарь карагандинского "Шахтера" снова творил чудеса, а соперник под конец остался в меньшинстве, чем помог Казахстану одержать победу - 2:1", сообщает Sports.kz.
УЕФА оштрафовал Казахстанскую федерацию футбола более чем на 19 тысяч евро за поведение фанатов
В рамках проведения данного матча за поведение фанатов, выразившееся в бросании предметов и выбегании на поле, на Казахстанскую федерацию футбола был наложен штраф со стороны УЕФА в размере 19 250 евро", - сообщили в КФФ.
Казахстанская спортсменка стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу
Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди взрослых, молодежи и юниоров проходил с 21 по 29 мая, он собрал спортсменов из двух десятков стран. Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена выиграла медаль высшей пробы с результатом 185 килограммов", - сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
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