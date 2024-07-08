07.07.2024, 10:25 3511
Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира
Фото: пресс-служба ФТК
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Лондон. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла 91-ю ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона - 6:0, 6:1, сообщает пресс-служба ФТК.
За 58 минут игрового времени казахстанка девять раз подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Ранее соперницы друг с другом не играли.
В четвертом круге турнира Рыбакина сразится с россиянкой Анной Калинской.
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11.06.2024, 17:02 46746
Токаеву представили проект по открытию футбольной академии "Атлетико Мадрид" в Казахстане
Президент заявил, что государство готово всесторонне поддержать инициативу
Фото: Акорда
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе встречи с президентом футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо Торресом был представлен проект по открытию футбольной академии "Атлетико Мадрид" в РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Футбольная академия "Атлетико Мадрид" будет создана на базе олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области", - проинформировали в пресс-службе.
Как подчеркнул глава государства, в Казахстане особое внимание уделяется развитию футбола. В настоящее время в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тысяч детей, совершенствуется инфраструктура, строятся новые стадионы.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.
В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба "Атлетико Мадрид".
Напомним, в прошлом году Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола.
09.06.2024, 13:37 55716
Казахстанский велогонщик стал чемпионом Азии
Фото: instagram/kcfkz
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Николя Винокуров стал чемпионом Азии, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации велоспорта.
Своей гонкой я доволен, все прошло по плану (...) Трасса тяжелая и очень длинная. Плюс - жара. Но я справился с трудностями и победил", - заявил Николя Винокуров.
По данным пресс-службы, на прохождение дистанции в 34 километра велогонщик потратил 45 минут 38 секунд.
Напомним, в прошлом году казахстанские велогонщики взяли два первых места на Азиаде.
07.06.2024, 13:13 61856
Дзюдоист Елдос Сметов завоевал для Казахстана еще одну путевку на Олимпийские игры
Фото: olympic.kz
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся турнир по дзюдо среди претендентов на попадание в олимпийскую сборную, победителем которого стал Елдос Сметов.
В отборе приняли участие три представителя команды Казахстана, выступающих в категории до 60 килограммов. Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин и Елдос Сметов успешно преодолели квалификационный период и и каждый попал в число потенциальных участников ОИ. Однако по регламенту в каждой весовой категории может выступить только один дзюдоист из квалифицированной страны. В итоге было принято решение провести мини-турнир. Выиграл его Сметов, одержавший две победы. Второй результат показал Серикбаев (одна победа), Шамшадин уступил во всех двух схватках", - сообщает пресс-служба Олимпийского комитета РК.
Таким образом, Сметов представит Казахстан на Олимпийский играх в Париже.
Ранее он стал вторым на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и третьим на Олимпиаде в Токио в 2020-м.
Всего возможность побороться за награды на Олимпиаде-2024 получили 8 казахстанских дзюдоистов.
Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
03.06.2024, 15:40 70926
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 60-летний Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу.
На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов, сообщает Казахстанская федерация футбола.
Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден).
В качестве тренера работал в таких российских командах, как "Спартак" (Москва), "Жемчужина", "Терек", "Амкар", "Динамо" (Москва). Также Станислав Черчесов возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош".
Напомним, Александр Кержаков стал главным тренером ФК "Кайрат".
02.06.2024, 12:16 75611
Казахстан завоевал золото этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Ранее Эдуард Ким завоевал золотую медаль
Фото: sports.kz
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась второй золотой медалью этапа Кубка мира в Маркеме (Канада), сообщает Olympic.kz.
Ее автором стал Виктор Друзин. Он выиграл произвольную программу в соло выступлениях. За свое выступление он получил 193.7938 балла.
Второе место занял Филиппо Пелати (Италия) - 186.1168. Деннис Бонею (Испания) показал третий результат - 185.8751.
Добавим, что ранее Эдуард Ким выиграл техническую программу. Ким набрал 204.3900 балла, что и принесло ему первое место. Итальянец Филиппо Пелати стал вторым - 198.1749. Кеннет Гаудет из США выиграл бронзу -180.3716.
30.05.2024, 12:57 86071
Казахстан завоевал 55 лицензий на Олимпийские игры в Париже
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина завоевала для Казахстана еще одну лицензию на Олимпийские игры в Париже.
Международная федерация триатлона предоставила спортсменке последнюю оставшуюся квоту для стран Азии", - сообщает Министерство туризма и спорта.
Казахстанка получила путевку на Олимпиаду после обновления рейтинга, в котором Екатерина опередила представительницу Гонконга Бэйли Браун.
По данным министерства, взять лицензию мог и Аян Бейсенбаев, но он в рейтинге уступил 31,84 балла триатлонисту из Гонконга Лонг Нгому.
Теперь у Казахстана есть 55 лицензий (52 спортсмена).
Ранее казахстанская гимнастка Эльжана Таниева завоевала путевку на Олимпиаду, взяв второе золото на чемпионате Азии в Ташкенте.
29.05.2024, 15:34 90816
Александр Кержаков стал главным тренером ФК "Кайрат"
Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Футбольный клуб "Кайрат" сообщил о подписании контракта с 41-летним специалистом из России Александром Кержаковым.
В пресс-службе казахстанского футбольного клуба рассказали, что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), санкт-петербургского "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов).
Будучи игроком, помимо "Зенита", выступал за испанскую "Севилью", швейцарский "Цюрих" и московское "Динамо". Обладатель Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, Кубка Швейцарии. Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка, дважды Суперкубка страны, а также Кубка Премьер-лиги", - поделились в ФК "Кайрат".
Александр начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии ФК "Зенит". С 2018 по 2020 годы тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также тренировал российские футбольные клубы "Томь" и "Нижний Новгород", кипрский "Кармиотисса" и сербский "Спартак" Суботица.
В этом году Кержаков прошел стажировку в испанской "Севилье" и итальянском "Интере".
19.05.2024, 20:37 134891
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль чемпионата Азии
Фото: olympic.kz
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Ташкент. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Узбекистане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он успешно выступил в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Карими получил от судей 15.033 балла", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что гимнаст в Ташкенте завоевал три награды.
Ранее казахстанка завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по таеквондо во Вьетнаме.
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