Елена Рыбакина снялась с чемпионата по теннису "Ролан Гаррос"

Фото: ktf.kz

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Париж. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина в матче первого круга открытого чемпионата Франции обыграла представительницу Чехии Бренде Фрухвиртову (146 WTA) со счетом 6:4, 6:2. Об этом - Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина в матче первого круга открытого чемпионата Франции обыграла представительницу Чехии Бренде Фрухвиртову (146 WTA) со счетом 6:4, 6:2. Об этом сообщает Федерация тенниса Казахстана.





Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту. Елена 9 раз подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми (63%). В следующем раунде первая ракетка Казахстана сыграет с еще одной теннисисткой из Чехии Линдой Носковой (50 WTA)", - сообщили в федерации.





Отметим, что это уже 10-я победа Рыбакиной на грунте в 2023 году.





Кроме того, сообщается, что Александр Бублик не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос", уступив в стартовой игре Джулио Цеппьери.





Игра завершилась со счетом 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 3 часа и 20 минут. Бублик 17 раз подал на вылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти заработанных. Лидер мужской сборной Казахстана теперь 1 июня в паре с венгром Мартоном Фучовичем сыграет против немца Андреса Миса/нидерландца Матве Мидделкопа.