03.06.2023, 16:05 2701
Елена Рыбакина снялась с чемпионата по теннису "Ролан Гаррос"
Фото: ktf.kz
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Чемпионка Уимблдона-2022, четвертая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина снялась с чемпионата по теннису "Ролан Гаррос - 2023". Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Вчера мне было нехорошо, поднялась температура. Сегодня - то же самое. В таких кондициях тяжело играть. Я готова далеко не на 100%. Температура, головная боль, плохой сон. Я начала чувствовать эти симптомы после второго круга. Мне не повезло, постараюсь восстановиться к травяному сезону", - сказала Елена на специальной пресс-конференции.
Напомним, 1 июня Рыбакина уверенно вышла в третий круг "Ролан Гаррос - 2023". Елена Рыбакина во втором круге открытого чемпионата Франции добилась уверенной победы над представительницей Чехии Линдой Носковой (50-я в рейтинге WTA).
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31.05.2023, 08:14 10436
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй круг "Ролан Гаррос"
Фото: ktf.kz
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Париж. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина в матче первого круга открытого чемпионата Франции обыграла представительницу Чехии Бренде Фрухвиртову (146 WTA) со счетом 6:4, 6:2. Об этом сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту. Елена 9 раз подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми (63%). В следующем раунде первая ракетка Казахстана сыграет с еще одной теннисисткой из Чехии Линдой Носковой (50 WTA)", - сообщили в федерации.
Отметим, что это уже 10-я победа Рыбакиной на грунте в 2023 году.
Кроме того, сообщается, что Александр Бублик не смог выйти во второй круг "Ролан Гаррос", уступив в стартовой игре Джулио Цеппьери.
Игра завершилась со счетом 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность матча составила 3 часа и 20 минут. Бублик 17 раз подал на вылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти заработанных. Лидер мужской сборной Казахстана теперь 1 июня в паре с венгром Мартоном Фучовичем сыграет против немца Андреса Миса/нидерландца Матве Мидделкопа.
22.05.2023, 08:14 31621
Казахстанская теннисистка Рыбакина поднялась на четвертое место в рейтинге WTA
Фото: ktf.kz
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Елена Рыбакина поднялась на четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила личный рекорд благодаря победе на турнире в Риме, сообщает Sports.kz.
Рыбакина набрала 5090 очков и поднялась на четвертое место в рейтинге WTA, опередив француженку Каролин Гарсию - у нее 5025 очков.
Отметим, что перед стартом турнира казахстанка занимала шестое место. Лидером на данный момент является польская теннисистка Ига Швёнтек - 8940 очков, на втором месте - белоруска Арина Соболенко - 7541 очко, на третьем - американка Джессика Пегула - 5205 очков.
Как сообщалось ранее, Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в Риме. Ее соперница по финалу украинка Ангелина Калинина (47 WTA) из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.
По ходу турнира Рыбакина обыграла Ясмин Паолини (Италия), Анну Калинскую (Россия), Маркету Вондрусову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша), Елену Остапенко (Латвия).
Елена выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй на грунте в одиночном разряде (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на Открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году.
Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков.
Кроме того, Рыбакина является рекордсменкой сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает Арину Соболенко и Игу Свёнтек, у которых по 15 выигранных встреч, сообщила Федерация тенниса Казахстана.
21.05.2023, 09:31 38491
Елена Рыбакина победила в финале "Мастерс" в Риме
Фото: КТФ
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Рим. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракета Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в Риме. Ее соперница по финалу украинка Ангелина Калинина (47 WTA) из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной, сообщает пресс-служба КТФ.
По ходу турнира Рыбакина обыграла Ясмин Паолини (Италия), Анну Калинскую (Россия), Маркету Вондрусову (Чехия), Игу Свёнтек (Польша), Елену Остапенко (Латвия).
Елена выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй на грунте в одиночном разряде (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году.
Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновленном женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку.
Кроме того, Рыбакина является рекордсменкой сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает Арину Соболенко и Игу Свёнтек, у которых по 15 выигранных встреч.
20.05.2023, 09:56 46711
Рыбакина вышла в финал турнира серии WTA 1000
Фото: ktf.kz
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Рим. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шестая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина обыграла Елену Остапенко и вышла в финал турнира серии WTA 1000 в Риме, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
В полуфинальном матче казахстанка со счетом 6:2, 6:4 обыграла победительницу открытого чемпионата Франции - 2017, 20-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии. Рыбакина 6 раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
В финале престижных соревнований лидер женской сборной Казахстана сразится с украинкой Ангелиной Калининой (47 WTA).
Решающий матч состоится сегодня, в субботу, 20 мая. Начало встречи в 23.00 по времени Астаны.
Отмечается, что это уже третий финал Рыбакиной на турнирах серии WTA 1000. Все три матча за трофеи были в этом году: в Индиан-Уэллсе казахстанка победила Арину Соболенко, в Майами уступила Петре Квитовой.
Казахстанка стала третьей теннисисткой за более чем 50 лет, которая в одном сезоне дошла до финала на открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, Майами и Риме. Ранее только у двух спортсменок было подобное достижение: у американки Моники Селеш в 1991 году и россиянки Марии Шараповой в 2012 году.
Напомним, сборная РК по хоккею разгромила Словакию на ЧМ-2023.
20.05.2023, 08:50 47891
Сборная Казахстана обыграла Словакию на чемпионате мира по хоккею
Фото: icehockey.kz
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Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На чемпионате мира - 2023 сборная Казахстана по хоккею обыграла команду Словакии по буллитам со счетом 4:3, сообщает Федерация хоккея Казахстана.
В пятом матче чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана встречалась с командой Словакии. Счет открыл соперник, забросив за 5 минут до конца первого периода.
Сравнять счет удалось на старте второго игрового отрезка, Роман Старченко поразил ворота словаков. Соперник начал удаляться, чем казахстанские хоккеисты смогли воспользоваться. Сначала Валерий Орехов через 5 секунд после выхода пятого игрока Словакии на площадку вывел свою команду вперед, затем Евгений Рымарев реализовал большинство. Но в третьем отрезке словакам удалось забросить две шайбы и сравнять счет.
Победитель определился в серии послематчевых буллитов, казахстанцы реализовали 4 из 4 и добились победы.
Лучшим игроком в составе сборной Казахстана был признан голкипер Андрей Шутов, вратарь отразил 48 бросков из 51.
Следующий матч сборная РК проведет 20 мая против Латвии. Начало встречи в 23.20 по времени Астаны.
19.05.2023, 12:58 51331
В Алматы пройдет первый турнир HFC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пройдет первый стадионный турнир Hardcore FC ММА с участием суперзвезд казахстанского и российского октагона, сообщили организаторы турнира. Спонсор масштабного ММА-события - самый популярный букмекер в Казахстане Olimpbet.
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18.05.2023, 08:13 56241
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Риме
Фото: ktf.kz
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Рим. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, шестая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.
На стадии четвертьфинала казахстанка встретилась с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Первую партию забрала Ига со счетом 6:2. Во втором сете полька вела со счетом 4:2 и подавала, но Елене удалось сделать обратный брейк, сравнять счет, а затем перевести игру на тай-брейк и выиграть - 7:6 (7:3).
В третьем сете при счете 2:2 Швентек отказывается от продолжения борьбы из-за травмы. Вроде бы неплохо двигалась Ига после медицинского тайм-аута, но при сечете 1:2, видимо, сильнее заболела у нее нога, потому что бегать за мячами полька практически перестала", - рассказали в федерации тенниса.
Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Рыбакина сделала 10 эйсов, 4 двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт.
Рыбакина одержала уже третью победу над первой ракеткой мира в нынешнем сезоне, подчеркнули в пресс-центре федерации.
Сообщается, что в полуфинале турнира первая ракетка Казахстана встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.
16.05.2023, 08:40 65566
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась в рейтинге WTA
Фото: ktf.kz
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Согласно Live-версии рейтинга после победы над чешской спортсменкой Маркетой Вондрушовой (70-я ракетка мира) в четвертом круге турнира в Риме (Италия) Рыбакина поднялась на пятое место табеля о рангах, что является наивысшим показателем в карьере спортсменки. Казахстанка поменялась местами с американкой Кори Гауфф, которая теперь находится на шестой строчке рейтинга, сообщает Sports.kz.
Отметим, что благодаря победе над Вондрушовой Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Риме.
По данным Федерации тенниса Казахстана, Елена Рыбакина со счетом 6:3, 6:3 обыграла чешку Маркету Вондроушову, занимающую 70-ю строчку рейтинга WTA, в четвертом круге турнира WTA 1000 в Риме.
Матч продолжался 1 час 14 минут. Казахстанка сравняла счет в личных встречах - 1:1.
Следующей соперницей Елены в Риме станет полька Ига Свёнтек или хорватка Донна Векич.
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