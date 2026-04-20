Елена Рыбакина триумфально завершила выступление на WTA 500

Фото: ktf.kz

Рассказать друзьям

Штутгарт. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (2-е место в рейтинге WTA) стала полуфиналисткой турнира в немецком городе Штутгарте, сообщает Sports.kz





В четвертьфинале Рыбакина встретилась с канадкой Лейлой Фернандес (25-е место) и победила ее по итогам трех сетов - 6:7, 6:4, 7:6. Встреча продлилась 3 часа и 2 минуты", - говорится в сообщении.





Отмечается, что для Елены Рыбакиной эта победа стала второй на турнире - в 1/8 финала казахстанка оказалась сильнее российской теннисистки Дианы Шнайдер (19-е место) - 6:3, 6:4.





Издание подчеркивает, Рыбакина является главным фаворитом Porsche Tennis Grand Prix 2026. В этом году призовой фонд турнира составляет 1 049 083 евро. Победительница заработает 161 310 евро, а также получит 500 рейтинговых очков.