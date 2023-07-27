Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона

Фото: pin-up.kz

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Седьмой раз в своей истории столичный клуб смог принять участие в еврокубковых поединках под эгидой Лиги чемпионов. В букмекерской конторе Pin Up официальный сайт предлагает широкую роспись на абсолютно каждый еврокубковый поединок казахстанских команд, в том числе и Астаны, также регулярно предлагает игрокам различные захватывающие предложения под топ-события нашего спорта.





Пока мы наблюдаем за путем коллектива Бабаяна в этом сезоне, давайте вспомним, какими были выступления клуба в ЛЧ в предыдущих розыгрышах.





Лига чемпионов 2015/16





Астана в Лиге чемпионов дебютировала в 2015 году, попав в стадию квалификации. Команда начала свой путь со второго квалификационного этапа против словенского Марибора. Несмотря на выездное поражение 0:1 на своем поле казахстанцы одолели оппонента (3:1), пройдя в следующий раунд, где их ждал финский ХИК. Дома Астана устроила с гостями настоящую перестрелку со счетом 4:3, сумев выйти из нее победителем. На выезде - сухая ничья 0:0, которая подарила путевку в плей-офф.





В решающей перед групповым этапом стадии казахстанцев ждал кипрский АПОЭЛ. И снова наша команда смогла победить дома (1:0), а на выезде сыграв 1:1. Таким образом Астана попала в групповой этап Лиги чемпионов.





На этой стадии соперниками клуба выпали Атлетико Мадрид, Бенфика и Галатасарай. Хоть побед достичь не удалось, команда четыре раза сыграла вничью и дважды проиграла, причем на домашнем поле так за весь евросезон не было ни одного поражения. Против Галатасарая - домашняя ничья 2:2, на выезде - 1:1. Против Атлетико дома сыграли 0:0, а в гостях уступили 0:4. С Бенфикой на своем поле - 2:2, а в Лиссабоне - поражение 0:2. Несмотря на итоговое 4-е место, Лига чемпионов 15/16 навсегда войдет в историю Астаны со знаком плюс.





Лига чемпионов 2016/17





Квалификация Лиги чемпионов следующего сезона выдалась не столь удачной. Во втором квалификационном этапе Астана обыграла Жальгирис (2:1 дома и 0:0 на выезде), но в следующем раунде не удалось преодолеть Селтик (1:1 дома и 1:2 поражение на выезде). Дальнейший путь в том сезоне Астана продолжила в Лиге Европы.





Лига чемпионов 2017/18





Максимально близко Астана приблизилась к групповому этапу ЛЧ в сезоне 17/18. Преодолев поочередно латвийский Спартак (1:1 дома и победив 0:1 на выезде) и польскую Легию (3:1 дома и проиграв 0:1 на выезде), столичный клуб вновь попал на Селтик.





В этот раз матчи против шотландцев стали куда более драматичными. Добыв эффектную победу дома со счетом 4:3, Астана была разгромлена на выезде 5:0, вылетев в групповой этап Лиги Европы, где выступила очень удачно.





Лига чемпионов 2018/19





В этом сезоне также не удалось преодолеть квалификацию в Лигу чемпионов, причем команда остановилась на стадии третьего квалификационного раунда. Начав борьбу с первого раунда, Астана в двух матчах обыграла черногорскую Сутьеску (2:0 дома и 1:0 на выезде), а в следующей стадии - датский Мидтьюлланн (2:1 победа дома и ничья 0:0 на выезде). В третьем квалификационном раунде соперником был Динамо Загреб, которому Астана уступила в обоих поединках.





Лига чемпионов 2019/20





Астана в ЛЧ сезона 19/20 выступила крайне плохо. Уже в первом раунде квалификации команда вылетела от ЧФР Клуж (победа 1:0 дома и поражение 1:3 на выезде), но в том сезоне удалось вновь попасть в Лигу Европы.





Лига чемпионов 2020/21





Последний раз в ЛЧ Астана появлялась в сезоне 20/21, где в одноматчевом противостоянии в первом раунде квалификации уступила Динамо-Брест со счетом 3:6, неудачно выступив и в дальнейшей стадии уже Лиги Европы.