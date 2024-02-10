Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира в ОАЭ

В полуфинале казахстанка сыграет с 15-й ракеткой мира из России

Рассказать друзьям

Абу-Даби. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела второй матч на турнире одиночного разряда на харде Abu Dhabi Open в столице ОАЭ, сообщает - Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела второй матч на турнире одиночного разряда на харде Abu Dhabi Open в столице ОАЭ, сообщает Sports.kz





Во встрече на стадии четвертьфинала казахстанка сыграла с испанской теннисисткой Кристиной Буча (74-й номер рейтинга WTA). Игра завершилась уверенной победой Рыбакиной в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:4. Матч продлился один час и четыре минуты.





В полуфинале Елена сыграет с 15-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой, которая обыграла чешку Барбору Крейчикову.