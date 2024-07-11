10.07.2024, 19:29 5086
Елена Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона
Фото: ktf.kz
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина уверенно вышла в полуфинал открытого чемпионата Великобритании, сообщает Казахстанская федерация тенниса.
4-я ракетка мира за час обыграла в двух сетах украинку Элину Свитолину (21 WTA) со счетом 6:3, 6:2. Для Елены это уже 19-я победа на Уимблдоне в ее картере при двух поражениях", - говорится на сайте.
За выход в финал Рыбакина сразится с чемпионкой "Ролан Гаррос - 2021", представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, которая занимает 32-е место в рейтинге WTA. Она в четвертьфинале обыграла 14-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии - 6:4, 7:6 (7:4).
В понедельник казахстанка вышла в четвертьфинал турнира, уверенно обыграв 18-ю ракетку мира Анну Калинскую из России.
Напомним, в июле 2022 года казахстанская теннисистка одержала историческую победу на Уимблдонском турнире.
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10.07.2024, 12:31 7151
Вы вернетесь победителями - Токаев вручил государственный флаг казахстанским олимпийцам
Фото: Акорда
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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх, сообщает Акорда.
Он подчеркнул, что защита чести страны - ответственная и почетная обязанность.
Мы возлагаем на вас большие надежды и будем всем народом болеть за вас. Отечественная спортивная школа всегда пользовалась высоким авторитетом. Наши спортсмены непременно возвращались на Родину с наградами. Уверен, вы с честью продолжите этот славный путь, а ваши достижения станут победой всего Казахстана", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что ценность Олимпийских игр выходит далеко за рамки просто спортивных достижений.
Олимпийские игры выступают ярким олицетворением равенства, взаимного уважения и честной конкуренции как отдельных спортсменов, так и целых государств", - заявил Токаев.
Он пожелал казахстанским спортсменам успехов.
Все вы приложили невероятные усилия, чтобы завоевать путевки на эту Олимпиаду. Убежден, вы покажете свою лучшую форму и добьетесь хороших результатов. Вас будет поддерживать весь Казахстан. Конечно, стать чемпионом непросто. Народная мудрость гласит: "Тот, кто хранит честь, достигнет любой цели". Уверен, вы вернетесь победителями", - сказал глава государства.
Государственный флаг Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил капитану национальной сборной Асланбеку Шымбергенову.
Основная часть сборной Казахстана приняла участие во встрече в режиме видеосвязи из олимпийского центра "Акбулак" в Алматинской области, где спортсмены проводят завершающие тренировочные сборы перед Играми в Париже.
Напомним, сборная Казахстана завоевала 92 путевки на Олимпиаду по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.
09.07.2024, 12:30 12256
Сборная Казахстана завоевала 92 путевки на Олимпиаду
Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, сообщает Акорда.
По его словам, на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.
Ермек Маржикпаев рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов. Он также сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.
Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.
Напомним, после прошлогодней Азиады в Пекине президент поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов. По мнению Токаева, результаты выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх могли быть лучше.
Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", - заявил президент.
08.07.2024, 20:06 14076
Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона
Фото: ktf.kz
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Лондон. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла 18-ю ракетку мира Анну Калинскую из России в четвертом круге Уимблдона и вышла в четвертьфинал турнира, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила - 3:6. Во втором сете при счете 3:0 в пользу казахстанки Анна снялась с матча из-за травмы правой руки. За 50 минут игрового времени Елена 7 раз подала на вылет и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Счет в личных встречах оппоненток стал 3:2 в пользу Рыбакиной", - сообщили в федерации.
В четвертьфинале третьего по счету турнира Большого шлема Елена Рыбакина сразится с украинкой Элиной Свитолиной либо с китаянкой Синьюнь Ван.
7 июля Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона со счетом 6:0, 6:1.
До этого казахстанка выиграла турнир в Штутгарте.
07.07.2024, 10:25 18596
Елена Рыбакина разгромила экс-первую ракетку мира
Фото: пресс-служба ФТК
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Лондон. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла 91-ю ракетку мира Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона - 6:0, 6:1, сообщает пресс-служба ФТК.
За 58 минут игрового времени казахстанка девять раз подала на вылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Ранее соперницы друг с другом не играли.
В четвертом круге турнира Рыбакина сразится с россиянкой Анной Калинской.
11.06.2024, 17:02 61831
Токаеву представили проект по открытию футбольной академии "Атлетико Мадрид" в Казахстане
Президент заявил, что государство готово всесторонне поддержать инициативу
Фото: Акорда
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе встречи с президентом футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо Торресом был представлен проект по открытию футбольной академии "Атлетико Мадрид" в РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Футбольная академия "Атлетико Мадрид" будет создана на базе олимпийского центра Akbulak в городе Талгаре Алматинской области", - проинформировали в пресс-службе.
Как подчеркнул глава государства, в Казахстане особое внимание уделяется развитию футбола. В настоящее время в спортивных школах и секциях занимаются около 40 тысяч детей, совершенствуется инфраструктура, строятся новые стадионы.
Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что государство готово всесторонне поддержать данную инициативу, направленную на развитие футбола.
В завершение встречи Энрике Сересо Торрес подарил Касым-Жомарту Токаеву футболку с автографами игроков клуба "Атлетико Мадрид".
Напомним, в прошлом году Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола.
09.06.2024, 13:37 70801
Казахстанский велогонщик стал чемпионом Азии
Фото: instagram/kcfkz
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Николя Винокуров стал чемпионом Азии, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации велоспорта.
Своей гонкой я доволен, все прошло по плану (...) Трасса тяжелая и очень длинная. Плюс - жара. Но я справился с трудностями и победил", - заявил Николя Винокуров.
По данным пресс-службы, на прохождение дистанции в 34 километра велогонщик потратил 45 минут 38 секунд.
Напомним, в прошлом году казахстанские велогонщики взяли два первых места на Азиаде.
07.06.2024, 13:13 76941
Дзюдоист Елдос Сметов завоевал для Казахстана еще одну путевку на Олимпийские игры
Фото: olympic.kz
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся турнир по дзюдо среди претендентов на попадание в олимпийскую сборную, победителем которого стал Елдос Сметов.
В отборе приняли участие три представителя команды Казахстана, выступающих в категории до 60 килограммов. Нурканат Серикбаев, Магжан Шамшадин и Елдос Сметов успешно преодолели квалификационный период и и каждый попал в число потенциальных участников ОИ. Однако по регламенту в каждой весовой категории может выступить только один дзюдоист из квалифицированной страны. В итоге было принято решение провести мини-турнир. Выиграл его Сметов, одержавший две победы. Второй результат показал Серикбаев (одна победа), Шамшадин уступил во всех двух схватках", - сообщает пресс-служба Олимпийского комитета РК.
Таким образом, Сметов представит Казахстан на Олимпийский играх в Париже.
Ранее он стал вторым на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и третьим на Олимпиаде в Токио в 2020-м.
Всего возможность побороться за награды на Олимпиаде-2024 получили 8 казахстанских дзюдоистов.
Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.
03.06.2024, 15:40 85216
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана по футболу
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 60-летний Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу.
На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов, сообщает Казахстанская федерация футбола.
Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как "Спартак" (Орджоникидзе), "Спартак" (Москва), "Локомотив" (Москва) и "Динамо" (Дрезден).
В качестве тренера работал в таких российских командах, как "Спартак" (Москва), "Жемчужина", "Терек", "Амкар", "Динамо" (Москва). Также Станислав Черчесов возглавлял польскую "Легию", сборную России и венгерский "Ференцварош".
Напомним, Александр Кержаков стал главным тренером ФК "Кайрат".
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