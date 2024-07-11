Елена Рыбакина вышла в полуфинал Уимблдона

Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, сообщает - Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил президенту о ходе подготовки к ХХХІІІ летним Олимпийским играм, сообщает Акорда





По его словам, на главный турнир четырехлетия национальная сборная Казахстана получила 92 лицензии по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.





Ермек Маржикпаев рассказал о предолимпийских учебно-тренировочных сборах национальной команды и мерах поддержки спортсменов. Он также сообщил о работе по совершенствованию институтов управления спортом.





Глава государства отметил, что Олимпийские игры накладывают на спортсменов большую ответственность, и подчеркнул, что сборная Казахстана должна стать примером культуры, стойкости и профессионализма.





Напомним, после прошлогодней Азиады в Пекине президент поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов. По мнению Токаева, результаты выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх могли быть лучше.





Очевидно, что наши результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов. Такая ситуация неприемлема, необходимы кардинальные реформы в отрасли. Профильному министерству нужно детально проанализировать ситуацию и выработать новое видение развития спорта", - заявил президент.