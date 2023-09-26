Еще три бронзовые медали завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских играх

Медали в копилку сборной страны принесли дзюдоисты и стрелок из пистолета

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

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Ханчжоу. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дзюдоисты Эсмигуль Куюлова, Абылайхан Жубаназар и представитель команды по пулевой стрельбе Никита Чирюкин пополнили копилку сборной Казахстана бронзовыми медалями на Азиатских играх в Ханчжоу.





Казахстанка Эсмигуль Куюлова, выступающая в весе до 63 кг, стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу. В борьбе за медаль она одолела узбекскую спортсменку Севинч Исокову, сообщает Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.





На третью ступень пьедестала также поднялся казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), сообщает Olympic.kz





Вчера казахстанская сборная завоевала две медали с соревнованиях по дзюдо. Серебро в весе до 48 выиграла Абиба Абужакынова, а Магжан Шамшадин завоевал бронзу в весе до 60 кг.





Кроме того, казахстанец Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе. Спортсмен стал третьим в стрельбе из скоростного пистолета, набрав 26 баллов. Пьедестал казахстанец разделил со стрелками из КНР.



