Еще две серебряные медали завоевали казахстанские спортсмены на параиграх в Китае

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Ханчжоу. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Две серебряные и три бронзовые медали в актив сраны завоевали казахстанские спортсмены на параиграх в китайском Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.





Казахстанец Нышан Омирали, выступающий в весе 80 кг (К44), завоевал серебряную медаль по паратаеквондо. В борьбе за золотую медаль он уступил спортсмену из Ирана.





Ерлан Утепов завоевал серебряную медаль по парадзюдо. В финале весовой категории 90+ кг он уступил спортсмену из Монголии Ганбат Даштсерану.





Кроме того, казахстанец Ерлан Конкиев завоевал бронзовую медаль по парадзюдо. Он одолел борца из Китая Пен Ли со счетом 10:0. Поединок проходил в весовой категории 90+ кг, класс J2.





Талгат Ажгалиев, выступающий в весе 90+ кг (класс J2), стал бронзовым призером по парадзюдо. В борьбе за медаль он одержал победу над спортсменом из Индонезии.





Алишер Гариполлаев завоевал бронзовую медаль по паратаеквондо. В схватке за третье место он одолел борца из Японии Чакира Ито со счетом 11:34. Поединок проходил в весовой категории 80+ кг (К44).