Федерация тяжелой атлетики РК поддержала дисквалицикацию спортсмена Минниярова

Астана. 24 июня. Kazakhstan Today - Федерация тяжелой атлетики Республики Казахстан полностью поддержала официальное решение Дисциплинарной комиссии Казахстанского национального антидопингового центра (КазНАДЦ) о санкциях в отношении казахстанского тяжелоатлета Ильдара Минниярова, в чьей соревновательной допинг-пробе была обнаружена запрещенная субстанция, передает Kazakhstan Today.

"Дисциплинарная комиссия КазНАДЦ рассмотрела случай спортсмена в соответствии с нормами Всемирного антидопингового кодекса и вынесла решение о дисквалификации Минниярова. Срок дисквалификации составит четыре года и начинается с 11 апреля 2017 года. Допинг обнаружен Антидопинговой лабораторией города Дрездена, аккредитованной ВАДА, в пробах, направленных КазНАДЦ", - говорится в официальном заявлении ФТА РК.

В документе подчеркивается, что Федерация тяжелой атлетики РК придерживается принципа нулевой терпимости к допингу и держит на особом контроле соблюдение антидопинговых правил и норм атлетами в регионах. Обнаружение допинга на национальном уровне свидетельствует о реальной работе, проводимой КазНАДЦ при полном содействии ФТА РК.

"Наша главная задача - воспитать здоровое, "чистое" от допинга, поколение спортсменов. Мы на всех уровнях стараемся разъяснить атлетам все риски, к которым ведет употребление допинга. Также мы используем свои механизмы контроля, чтобы выявить случаи нарушения на местном уровне и принять соответствующие решения и санкции. Ведь на сегодняшний день ущерб от употребления допинга для мирового спорта в целом и для казахстанского в частности является огромным, и мы сделаем все, чтобы минимизировать это явление", - прокомментировал ситуацию генеральный секретарь ФТА РК Омар Мустафин.

Напомним, по итогам перепроверки результатов ОИ-2008 медалей лишились ряд казахстанских спортсменов: тяжелоатлет Илья Ильин (золото), тяжелоатлетка Ирина Некрасова (серебро), борец вольного стиля Таймураз Тигиев (серебро), тяжелоатлетка Мария Грабовецкая (бронза) и борец греко-римского стиля Асет Мамбетов (бронза). Золотые медали ОИ-2012 отобраны у Ильина и тяжелоатлеток Майи Манезы, Светланы Подобедовой и Зульфии Чиншанло, сообщал ранее Sports.kz.

Как стало известно 5 мая 2017 года, согласно решению дисциплинарной комиссии Международной федерации тяжелой атлетики, Манеза и Чиншанло дисквалифицированы на два года, а Подобедова - на восемь лет. Дисквалификация вступает в силу с момента обнаружения нарушений в результате реанализа допинг-проб Олимпиады в Лондоне, а именно с 26 мая 2016 года.

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