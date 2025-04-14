Фигурист Михаил Шайдоров раскритиковал условия для тренировок в Казахстане
Фото: olympic.kz
Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК отреагировало на критику фигуриста Михаила Шайдорова, который недавно принес Казахстану серебро на чемпионате мира в Бостоне и вошел в мировую тройку лучших одиночников, передает корреспондент агентства.
Как сообщает sports.kz, ранее Михаил Шайдоров отметил, что на родине ему негде тренироваться и он вынужден "искать лед" в других странах.
Министерству известно о ситуации, связанной с отсутствием надлежащих условий для подготовки одного из ведущих спортсменов страны - Михаила Шайдорова. Этот факт еще раз подтверждает обоснованность и своевременность поручения президента о передаче спортивных объектов для подготовки к высшим достижениям от местных исполнительных органов в ведение министерства", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что министерством утвержден план подготовки национальной сборной к Олимпийским играм, в рамках которого определены приоритетные спортсмены - потенциальные претенденты на медали. В отношении каждого из них, включая Михаила Шайдорова, сформулированы конкретные задачи для ответственных структур.
Министерство и впредь будет обеспечивать необходимую поддержку каждому спортсмену, включенному в план олимпийской подготовки, независимо от места его проживания или регистрации", - дополнили в пресс-службе ведомства.
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