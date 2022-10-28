ФК "Кайрат" передадут в собственность Алматы

Алматы. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района ответил на вопрос о дальнейшей судьбе футбольного клуба "Кайрат".
Один из болельщиков футбольного клуба попросил акима прокомментировать слухи о передаче "Кайрата" в собственность города.
Ерболат Досаев отметил, что пока клуб остается в частной собственности и по нему ожидается решение суда.
По клубу "Кайрат" - посмотрим. Он находится в частной собственности. Мы ждем решения суда. Когда перейдет в собственность города, тогда и рассмотрим вопрос оказания помощи клубу. В собственность города клуб пока не перешел. После перехода в собственность будет оказана помощь", - разъяснил Досаев.