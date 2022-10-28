ФК "Кайрат" передадут в собственность Алматы

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал WTA 1000 в Гвадалахаре и квалифицировалась на итоговый турнир Women's Тennis Association (Женской теннисной ассоциации), - Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал WTA 1000 в Гвадалахаре и квалифицировалась на итоговый турнир Women's Тennis Association (Женской теннисной ассоциации), сообщает Федерация тенниса Казахстана.

Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в полуфинале турнира в Мексике сенсационно победила Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счетом 6:2, 5:7, 10:7.

Отмечается, что Крейчикова и Синякова являются лидерами рейтинга WTA в парном разряде (Данилина и Хаддад Майя занимают 19-е и 22-е места).

Счет в личных встречах стал 1:1. В начале текущего года Анна и Беатрис проиграли чешкам в финале открытого чемпионата Австралии.

Итоговый турнир WTA пройдет с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте в США, его призовой фонд составляет $5 миллионов.