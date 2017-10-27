Футбольный клуб "Шахтёр" передан в доверительное управление

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
27 октября 2017
  • 17
  • :
  • 58
Все области
18º Переменная облачность
днем 19º    ночью 12º
17:00
.
Aнонс

Футбольный клуб "Шахтёр" передан в доверительное управление27.10.2017
Спорт  14:28

Караганда. 27 ноября. Kazakhstan Today - Карагандинский футбольный клуб "Шахтёр" переходит в доверительное управление и в последующем может стать частным, передает Kazakhstan Today.

Тендер по передаче футбольного клуба в доверительное управление прошел сегодня. Победителем стало местное общественное объединение, сообщили в пресс-службе акима области.

"Тендер по передаче ФК "Шахтёр" в доверительное управление с правом выкупа сроком на 5 лет состоялся. Было три претендента. Победителем признано юридическое лицо в форме общественного объединения, расположенное в Караганде. Стартовая цена составляла 1000 тенге, а продажная выросла до 380 млн тенге", - прокомментировала заместитель руководителя областного управления государственных закупок Айжан Дурсун.

Она отметила, что доверительный управляющий через пять лет сможет выкупить спортклуб в частную собственность за эту сумму, с учётом индексации уровня инфляции.

По информации акимата, госструктуры в течение всего срока будут наблюдать за деятельностью доверительного управляющего. Если он подтвердит свою добросовестность и состоятельность, спустя 5 лет сможет стать полноправным собственником спортклуба.

Между тем аналогичный тендер по хоккейному клубу "Сарыарка" признан не состоявшимся - из-за отсутствия заявок. При стартовой цене в 161 млн тенге не нашлось желающих на доверительное управление. По правилам, в следующий раз цена будет снижена наполовину - вторые торги назначены на 17 ноября.

Между тем, как пишет sports.kz, вчера футболисты "Шахтера" не вышли на тренировку из-за задержек зарплаты сроком на месяца. Ранее при смене руководства клуба аудит выявил долговые обязательства.

В 14 туре Премьер-Лиги чемпионата Казахстана "Шахтер" занимал последнюю строчку турнирной таблицы, после чего в клубе сменилось руководство и тренерский штаб. Теперь команда идет на шестом месте с претензиями на еврокубки.
Просмотров: 2011
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   спорт
27.10.2017   14:28
Футбольный клуб "Шахтёр" передан в доверительное управление
24.10.2017   11:17
Кокшетауские каратисты завоевали 12 наград на чемпионате Казахстана
21.10.2017   12:18
Кокшетауский культурист выиграл "бронзу" в Индии
21.10.2017   11:42
Вступила в силу годичная дисквалификация сборной Казахстана по тяжелой атлетике
20.10.2017   10:33
Акмолинские спортсмены завоевали Кубок по туристскому многоборью
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today