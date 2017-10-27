Футбольный клуб "Шахтёр" передан в доверительное управление

Караганда. 27 ноября. Kazakhstan Today - Карагандинский футбольный клуб "Шахтёр" переходит в доверительное управление и в последующем может стать частным, передает Kazakhstan Today.

Тендер по передаче футбольного клуба в доверительное управление прошел сегодня. Победителем стало местное общественное объединение, сообщили в пресс-службе акима области.

"Тендер по передаче ФК "Шахтёр" в доверительное управление с правом выкупа сроком на 5 лет состоялся. Было три претендента. Победителем признано юридическое лицо в форме общественного объединения, расположенное в Караганде. Стартовая цена составляла 1000 тенге, а продажная выросла до 380 млн тенге", - прокомментировала заместитель руководителя областного управления государственных закупок Айжан Дурсун.

Она отметила, что доверительный управляющий через пять лет сможет выкупить спортклуб в частную собственность за эту сумму, с учётом индексации уровня инфляции.

По информации акимата, госструктуры в течение всего срока будут наблюдать за деятельностью доверительного управляющего. Если он подтвердит свою добросовестность и состоятельность, спустя 5 лет сможет стать полноправным собственником спортклуба.

Между тем аналогичный тендер по хоккейному клубу "Сарыарка" признан не состоявшимся - из-за отсутствия заявок. При стартовой цене в 161 млн тенге не нашлось желающих на доверительное управление. По правилам, в следующий раз цена будет снижена наполовину - вторые торги назначены на 17 ноября.

Между тем, как пишет sports.kz , вчера футболисты "Шахтера" не вышли на тренировку из-за задержек зарплаты сроком на месяца. Ранее при смене руководства клуба аудит выявил долговые обязательства.

В 14 туре Премьер-Лиги чемпионата Казахстана "Шахтер" занимал последнюю строчку турнирной таблицы, после чего в клубе сменилось руководство и тренерский штаб. Теперь команда идет на шестом месте с претензиями на еврокубки.

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