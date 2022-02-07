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Галышева осталась на Олимпиаде без медали

06.02.2022, 19:38 6441
ПЕКИН. 6 ФЕВРАЛЯ - Лидер сборной Казахстана по могулу Юлия Галышева осталась без медали Олимпиады-2022 в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
29-летняя казахстанская пропустила первую квалификацию, а во второй стала девятой (69.21 очков). В первом финале Галышева смогла набрать 74.97 очка и стала седьмой. Во втором финале Галышева не смогла пройти дистанцию чисто, она не выполнила второй прыжок. Галышева заняла одиннадцатое место из двенадцати возможных во втором финале.
 
Перед выходом Галышевой канадская спортсменка не смогла пройти трассу, упав после первого прыжка. Возможно, поврежденная трасса и стала причиной плохого проката Галышевой.
 
Накануне лидер мужской сборной Казахстана по могулу Дмитрий Рейхард также не смог выйти в третий финал, заняв восьмое место.
 

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Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022

06.02.2022, 17:35 8676
Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 6 ФЕВРАЛЯ - Казахстанская спортсменка Юлия Галышева прошла в финал на зимней Олимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Завершился квалификационный отбор в финальную часть соревнований Олимпиады по могулу. По его итогам Галышева с девятго места врывается в финал с результатом 69.21.
 
Казахстанские фристайлистки Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур завершили соревнования в этой дисциплине: для попадания в финал им было необходимо попасть в десятку лучших во второй квалификации.
 
Финальная часть соревнований в могуле пройдет в 19.30 по времени Пекина.
 
В списке основных фаворитов в женском могуле - французская фристайлистка Перрин Лаффон (олимпийская чемпионка Пхенчхана), японка Анри Кавамура и австралийка Джакара Энтони.
 

Юлия Галышева, стремящаяся ко второй олимпийской медали, и пара других спортсменок готовы выложится на все сто. Это будет открытая конкуренция среди женщин", - заявили в обзоре Международной федерации лыжного спорта (FIS).


 

Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 5 февраля

05.02.2022, 20:55 21046
Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 5 февраля
Фото: Akorda.kz
ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ- Сегодня в рамках Олимпийских игр в Пекине казахстанские спортсмены соревновались в лыжных гонках, скиатлоне, в конькобежном спорте, во фристайл-могуле и шорт-треке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Завершились соревнования по фристайлу-могул среди мужчин, на которых казахстанский спортсмен Дмитрий Рейхерд не смог пройти в третий финал олимпийского турнира, сообщает Olympic.kz.
 
По итогам второго финала Рейхерд показал результат 76,77 балла. Этот результат не позволил ему выйти в главный финал соревнований. По правилам турнира в третий финал проходят 6 лучших спортсменов. В итоговом протоколе Рейхерд расположился на восьмом месте.
 
 "Золото" соревнований завоевал Уолтер Уолберг из Швеции. Серебряную награду турнира завоевал Майкл Кингсберри (Канада). Замкнул тройку лидеров Икума Хоришима из Японии.
 
Также сегодня состоялись предварительные мужские забеги на дистанции 1000 метров. От Казахстана выступил шорт-трекист Адиль Галиахметов. Он пробежал дистанцию вместе с Ли Чун Су (Южная Корея), Паскалем Дион (Канада), и Владиславом Быкановым (Израиль).
 
Казахстанец стал третьим в своём забеге, преодолев дистанцию за 1:24:855. Этого результата не хватило, чтобы пройти в следующий раунд. 
 
Напомним, что в четвертьфиналы проходят двое лучших спортсменов по итогам каждого раунда и четыре сильнейших спортсмена, занявшие третье место.
 
Галиахметов также выступит в забегах на 500 и 1500 метров на Олимпийских играх.
 
Кроме того, сегодня завершились вторые квалификационные соревнования по фристайлу среди мужчин. Напомним, Казахстан во второй квалификации представляли двое атлетов: Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.
 
По итогам отборочного турнира в финал Рейхерд набрал 74.90 баллов. Этот результат позволил ему выйти в финал олимпийского турнира. Павел Колмаков по итогам квалификации занял 11-ое место и завершил участие в сегодняшних соревнованиях. 
 
В рамках главного старта этой зимы завершились соревнования в скиатлоне среди женщин. Казахстан на турнире представили четверо атлеток: Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева и Надежда Степашкина. По итогам соревнований самый лучший результат среди казахстанок показала Шалыгина, которая финишировала 48-ой. Ангелина Шурыга заняла 49-ое место. Валерия Тюленева расположилась на 51-ом месте, а Надежда Степашкина заняла 58-ую строчку в итоговом протоколе. 
 
 "Золото" Олимпийских игр завоевала представительница Норвегии Тереза Йохауг. Серебряную награду взяла представительница России Наталья Непряева. Замкнула тройку лидеров Тереза Штадлобер (Австрия).
 
Сегодня также состоялись забеги в смешанной эстафете по шорт-треку. Казахстанские спортсмены выступили в финале В.
 
Яна Хан, Ольга Тихонова, Денис Никиша и Адиль Галиахметов финишировали вторыми (2:44:15), уступив команде из Нидерландов. В итоговом протоколе наша команда расположилась на пятом месте. 
 
Отметим, что казахстанцы в полуфинале стали третьими в своем забеге (2:42.575) и не смогли пробиться в финал А, где разыгрываются олимпийские медали. 
 
В заключительном забеге Адиль Галиахметов заменил Абзала Ажгалиева, который участвовал во всех предыдущих стартах смешанной эстафеты.
 
Важно отметить, что изначально команда Казахстана заняла 6 место. Однако, в результате дисквалификации команды Канады, наша сборная поднялась на строчку вверх в итоговом протоколе и заняла 5-е место.

Как сообщалось ранее, казахстанская конькобежка побила рекорд Казахстана, но осталась без медали Олимпиады.

Казахстанские прыгуны в квалификации прыжков с трамплина у мужчин пробились в финал на Олимпиаде-2022.

 

Казахстанская конькобежка побила рекорд Казахстана, но осталась без медали в Пекине

05.02.2022, 15:36 24991
Казахстанская конькобежка побила рекорд Казахстана, но осталась без медали в Пекине
Фото: Sport.kz
ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ - Казахстанская конькобежка побила рекорд Казахстана, но осталась без медали Олимпиады, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, сегодня в Пекине состоялись соревнования по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3000 метров, на которых Казахстан представила Надежда Морозова.
 
Казахстанская конькобежка бежала во второй паре вместе с американкой Мией Килбург. Морозова преодолела дистанцию за 4:04.970 и после первых двух забегов лидировала с рекордом трека, однако затем уступила этот показатель японке Такаги Михо (4:01.770) и досрочно выбыла из призовой тройки. Также Морозова побила рекорд Казахстана на данной дистанции (4:05.01), ранее принадлежавший Людмиле Прокашевой, сообщает Sports.kz.
 
Как сообщалось ранее, Казахстанские прыгуны с трамплина у мужчин пробились в финал на Олимпиаде-2022.
 
 

Казахстанские прыгуны с трамплина пробились в финал на Олимпиаде-2022

05.02.2022, 13:59 26196
Казахстанские прыгуны с трамплина пробились в финал на Олимпиаде-2022
Фото: НОК/Турар Казангапов
ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские прыгуны в квалификации прыжков с трамплина у мужчин пробились в финал на Олимпиаде-2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, что на Олимпийских играх-2022 в Пекине в квалификации прыжков с трамплина у мужчин выступили двое казахстанских спортсменов Данил Васильев и Сергей Ткаченко.
 
По правилам отбора, в первый основной раунд выходили 50 участников из 53 с наилучшими результатами.
 
Отечественный спортсмен Данил Васильев завершил квалификацию с оценкой 46,2. Его соотечественник Сергей Ткаченко завершил старт с 43,1. Таким образом, оба представителя казахстанской сборной смогли досрочно преодолеть отборочный барьер, сообщает Sports.kz.
 
Первый и финальный раунды состязаний пройдут завтра, 6 февраля, а на сегодня запланированы пробные прыжки.
 
 

Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 5 февраля

05.02.2022, 10:27 27706
Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Пекине 5 февраля
Фото: gazeta.ru
ПЕКИН. 5 ФЕВРАЛЯ - Сегодня казахстанские спортсмены будут соревноваться за первые медали на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Медали будут разыграны в лыжных гонках у женщин, в скиатлоне - 7,5 км классическим стилем + 7,5 км свободным стилем. В этой дисциплине Казахстан представят Валерия Тюленева, Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина, Надежда Степашкина. Прямая трансляция на телеканале "Qazaqstan" начнется в 13.35 по времени Нур-Султана, сообщает sports.kz.
 
В конькобежном спорте у женщин состоится забег на 3000 метров, в котором также будут разыграны награды - от Казахстана выступит Надежда Морозова. Прямая трансляция - в 14.25 на телеканале "Хабар". 
 
В могуле у мужчин во второй квалификации выступят Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков - если они попадут в ТОП-10, то поборются за медали в финале. Прямая трансляция - в 15.55 на телеканале Qazsport.
 
В шорт-треке сборная Казахстана в составе Абзала Ажгалиева, Яны Хан, Ольги Тихоновой и Дениса Никиши выступит в смешанной командной эстафеты - запланированы четвертьфинал, полуфинал и финал. Прямая трансляция - в 16.55 на телеканале "Хабар".
 
Что касается предварительных соревнований, то в прыжках с трамплина у мужчин в квалификации выступят Сергей Ткаченко и Данил Васильев. Трансляция на телеканале Qazsport начнется в 14:05. 
 
В шорт-треке у мужчин на дистанции 1000 метров проведет квалификационный забег Адиль Галиахметов.
 

Токаев посетил церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр

04.02.2022, 19:56 30961
Фото: Акорда
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, которая состоялась на национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Наряду с лидером Казахстана и председателем КНР Си Цзиньпином гостями торжественной церемонии стали президенты Аргентины, Египта, Кыргызстана, Польши, России, Сингапура, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, эмир Катара, премьер-министры Боснии и Герцеговины, Греции, Монголии, Пакистана, король Камбоджи, наследный принц Саудовской Аравии, наследный принц Абу-Даби, принц Монако, великий герцог Люксембурга, принцесса Таиланда, генеральный секретарь ООН, президент МОК, генеральный директор ВОЗ, генеральный секретарь ШОС, а также ряд других официальных лиц, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Государственный флаг Казахстана во время прохода команд-участниц Олимпиады пронесли шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. Касым-Жомарт Токаев приветствовал национальную команду Казахстана с ВИП-ложи.

 
В составе казахстанской сборной за награды главных зимних стартов четырехлетия будут бороться 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий. Они примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку. 
 
Всего за 16 соревновательных дней Игр будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин. 5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. 
 

Олимпиада-2022: анонс второго дня соревнований

04.02.2022, 11:43 33396
Олимпиада-2022: анонс второго дня соревнований
Фото: gazeta.ru
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - Во второй день Олимпиады казахстанцы примут участие во второй официальной тренировке по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщили в пресс-службе НОК Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тренировка начнется в 16.00 по времени Нур-Султана, в ней примут участие Сергей Ткаченко и Даниил Васильев.
 
Сегодня состоится торжественная церемония открытия Олимпийских игр. 
 
Казахстанцы смогут увидеть прямую трансляцию Церемонии на телеканалах Qazaqstan, Qazsport и "Хабар", которая начнется в 17.55 по времени Нур-Султана.
 
Ранее сообщалось, что 3 февраля на Олимпийских играх в Пекине выступили казахстанские фристайлисты, состоялась первая квалификация в могуле у женщин и мужчин. 
 

Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине

03.02.2022, 20:15 35421
Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине
Фото: НОК Казахстана
ПЕКИН. 3 ФЕВРАЛЯ - На Олимпийских играх в Пекине сегодня выступили казахстанские фристайлисты, состоялась первая квалификация в могуле у женщин и мужчин, сообщили в пресс-службе Национального олипийского комитета РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоялась первая квалификация в рамках соревнований по фристайлу-могул среди женщин. Согласно регламенту, десять лучших спортсменок по итогам отбора проходили в финальную часть соревнований. Остальные участницы будут принимать участие во второй квалификации", - информирует Olympic.kz.

 
Отмечается, что команда Казахстана показала следующие результаты: Олеся Граур (57.18 балла) - 23-е место; Аяулым Амренова (66.82 балла) - 16-е место и Анастасия Городко не завершила дистанцию и сошла с трассы.
 
Таким образом, все казахстанки будут принимать участие во второй квалификации, которая состоится 6 февраля, уточнили в НОК РК.
 
Мужскую команду в этом виде спорта представляют Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.
 

Колмаков по итогам своего выступления набрал 74,09 балла. Этого результата хватило, чтобы занять 17-е место. Рейхерд финишировал 12-м, набрав 75,43 балла. Оба спортсмена будут выступать во второй квалификации, котоая пройдет 5 февраля. Также в этот день состоится и финальная часть соревнований", - сообщили в комитете.

 
4 февраля пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады, а также будут сыграны матчи в керлинге (смешанные пары) и хоккее (женщины), пройдут командные соревнования в фигурном катании (мужчины, короткая программа; танцы на льду, ритм-танец; спортивные пары, короткая программа), информирует sports.kz.
 
Завтра выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде не планируется. Они выступят 5 февраля в пяти видах спорта: прыжки с трамплина, лыжные гонки, конькобежный спорт, фристайл-могул и шорт-трек.

Напомним, команда Казахстана по фристайлу-могул сегодня провела предолимпийские тренировки в Китае.
 

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