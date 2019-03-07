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Геннадий Головкин с женой ждут третьего ребенка

03.01.2019, 13:47 16415
Алматы. 3 января. Kazakhstan Today - Экс-чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин и его жена Алина ожидают рождения третьего ребенка, передает Kazakhstan Today.

Информацией об ожидаемом прибавлении в семье Головкиных в своем Твиттере поделился известный американский инсайдер Fox Sports и The Ring Майк Коппинджер. По его словам, данное событие ожидается уже в этом месяце, пишет Sports.kz.

Семья Головкиных уже воспитывает сына Вадима (родился в 2009 году) и дочь, чье имя не раскрывается (родилась в 2017 году). Сын боксера занимается хоккеем в Лос-Анджелесе и подает большие надежды в этом виде спорта.

В настоящее время Геннадий проводит время с семьей и параллельно ведет переговоры с потенциальными телепартнерами. Возвращение GGG на ринг запланировано весной.

Также портал информирует о том, что Головкин расстался со своим промоутером Томом Леффлером. Об этом в Твиттер написал авторитетный журналист и комментатор телеканала ESPN Дэн Рафаэль.

Один из пользователей спросил Рафаэля, почему GGG не определился с телепартнером до конца года, как это анонсировалось в декабре.

Он явно этого не сделал. И это Леффлер говорил, что он выберет (телепартнера до конца года), а он (Головкин) больше с ним не работает", - ответил обозреватель.


В конце 2018 года журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр также сообщал о том, что Геннадий может отказаться от услуг Леффлера. Официальной информации по данной теме пока не поступало.

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