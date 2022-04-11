Геннадий Головкин обошел Альвареса и возглавил мировой рейтинг

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями с выделением дополнительных средств из местного бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вместе с тем в ходе заседания правительства Смаилов дал поручение Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами до 1 июля текущего года принять план по строительству спортивной инфраструктуры в нуждающихся населенных пунктах. Министерству здравоохранения совместно с министерствами нацэкономики, информации и акиматами усилить меры по пропаганде и формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваемости.

По информации главы кабмина, в среднем по республике почти 35% населения вовлечены в занятие спортом.

Высокие показатели у Мангистауской, Атырауской и Акмолинской областей. Меньше всего занимающихся спортом в городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте", - проинформировал Смаилов.

Он подчеркнул, что в 2025 году необходимо довести показатель занимающихся спортом до 50%.

По поручению главы государства с профессионального на массовый спорт переориентировано порядка 21 млрд тенге, из которых 6 млрд использованы для финансирования государственного спортивного заказа", - рассказал Смаилов.

Премьер-министр проинформировал, что в рамках госзаказа в 2021 году возможность посещать секции бесплатно получили 162 тысячи детей, в текущем году охват достигнет 275 тысяч.

При этом он уточнил, что наиболее высокие показатели охвата госзаказом в Алматы и Алматинской области. Отстают пока Актюбинская и Северо-Казахстанская области.

Часть перенаправленных средств в объеме 4,9 млрд тенге вложены в строительство и ремонт спортивной инфраструктуры. В прошлом году по республике в эксплуатацию введен 41 физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе 32 в районных центрах и селах", - сказал Смаилов.

Также решается вопрос обеспечения сел спортивными инструкторами.

Только за 2021 год штатная должность спортивного инструктора введена в 1833 опорных селах. В 2025 году в каждом опорном селе будет инструктор или тренер, ответственный за организацию спортивных мероприятий и секций", - замерил премьер.