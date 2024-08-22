21.08.2024, 12:25 9281

Геннадий Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК

На рассмотрение членов Генассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой из состава исполнительного комитета
Геннадий Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК
Фото: olympic.kz
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин отозвал полномочия генерального секретаря НОК Жанар Утешевой, сообщает пресс-служба комитета.

Полномочия генерального секретаря, предоставленные на основании доверенности, отозваны в соответствии с приказом президента Национального олимпийского комитета Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.


Кроме того, на рассмотрение членов Генеральной ассамблеи будет вынесен вопрос об исключении Утешевой из состава исполнительного комитета в качестве генсекретаря в связи с утратой доверия.

Напомним, ранее тренерский состав мужской сборной РК по боксу был отстранен после провала на Олимпиаде. Позже Кайрат Сатжанов был назначен главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу.
 
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Теги:НОКгенсекотстранение

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21.08.2024, 12:23 8581

Бектенов вручил государственный флаг участникам XVII Паралимпиады-2024

Флаг спортсмены торжественно пронесут во время церемонии открытия Игр
Бектенов вручил государственный флаг участникам XVII Паралимпиады-2024
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов встретился с членами сборной Казахстана в преддверии предстоящих XVII Паралимпийских летних игр - 2024 и вручил им государственный флаг, сообщает пресс-служба правительства.

Государственный флаг глава правительства вручил двум флагоносцам национальной паралимпийской сборной - призеру Азиатских Паралимпийских игр, десятикратному победителю чемпионата Казахстана Берику Измаганбетову (волейбол сидя) и победительнице чемпионата Казахстана Севде Алиевой (парапулевая стрельба), которые также выступили с ответным словом.

primeminister.kz

Флаг спортсмены торжественно пронесут во время церемонии открытия Игр. Соревнования будут проходить с 28 августа по 8 сентября в Париже.

Олжас Бектенов также пожелал успехов национальной паралимпийской сборной.

Паралимпийские игры - это не просто спорт, это подтверждение безграничных способностей человека. Ваша сила воли и смелость достойны преклонения. Миллионы людей вдохновляются вашей самоотверженностью и непоколебимым духом, учатся преодолевать жизненные преграды. Наш флаг, который вы сегодня получаете, - это символ единства и победы. Глава государства отметил, что защита чести страны на главных мировых спортивных состязаниях - почетная задача, большая честь и ответственность. Мы уверены, что вы достойно представите Казахстан на международной арене и привезете домой новые медали", - отметил Бектенов.


primeminister.kz

Для справки

В летних Паралимпийских играх - 2024 примут участие 44 казахстанских спортсмена. Сборная Казахстана получила 33 лицензии в 9 видах спорта, среди которых пара плавание, парапауэрлифтинг, паралегкая атлетика, пара каноэ, пара хэквондо, волейбол сидя, парапулевая стрельба, паранастольный теннис и парадзюдо. Всего с 1996 года по настоящее время казахстанцы завоевали 7 медалей на летней Паралимпиаде.
 
20.08.2024, 18:30 15771

В Алматы наградили призеров Олимпийских игр  

Спортсменам подарили денежные сертификаты и ключи от новых автомобилей
В Алматы наградили призеров Олимпийских игр
Фото: акимат Алматы
Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы наградили призеров Олимпийских игр денежными и жилищными сертификатами и вручили им ключи от автомобилей, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.

Приятно отметить, что спортсмены Алматы в составе национальной сборной принесли в копилку наибольшее количество медалей для Казахстана. Благодаря вашему таланту, упорству и трудолюбию вы достигли значимых, исторических побед, заслужили искреннее уважение казахстанцев и внесли свой весомый вклад в развитие мирового спорта. Вы являетесь ярким примером отношения к своему любимому делу и к своей стране", - отметил аким Алматы Ерболат Досаев.


Глава города вручил серебряному призеру Олимпиады - гимнасту Нариману Курбанову сертификат на двухкомнатную квартиру, дзюдоисту Гусману Кыргызбаеву, боксерше Назым Кызайбай, спортсменам по пулевой стрельбе Александре Ле и Исламу Сатпаеву - на однокомнатные.

Фото: актимат Алматы

Кроме того, спортсменам подарили денежные сертификаты на 5 и 4 миллиона тенге и ключи от новых автомобилей. Наряду с сертификатом на жилье от акимата Нариману Курбанову за счет спонсоров была подарена еще одна квартира.

Также денежными сертификатами были поощрены все алматинские спортсмены, представлявшие страну на Олимпиаде, и тренерский состав.

Ранее президент наградил спортсменов и тренеров за достижения на Олимпиаде в Париже.
 
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Теги:СпортнаграждениепризерыАлматы
20.08.2024, 12:28 17841

Подготовка к V Всемирным играм кочевников: Токаев осмотрел объекты  

Игры пройдут в Астане с 8 по 13 сентября
Подготовка к V Всемирным играм кочевников: Токаев осмотрел объекты
Фото: Акорда
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 13 сентября, сообщает Акорда.

В частности, президент посетил стадион "Астана арена", на котором состоится церемония открытия международных состязаний. В течение года был проведен капитальный ремонт стадиона и обновлено оборудование. Завершены работы по благоустройству объекта, вмещающего 30 тысяч зрителей.

Акорда

Также Токаев осмотрел аккредитационный центр, расположенный в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, где ему представили форму национальной сборной для участия в Играх кочевников, ипподром "Қазанат", на котором пройдут состязания по конному спорту, и площадку для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.

Акорда
Акорда
Акорда

О подготовке национальной сборной президенту доложил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

По его словам, учебно-тренировочные сборы на международном и республиканском уровнях проводились 42 раза. Казахстанские спортсмены участвовали в 7 международных и 25 республиканских турнирах.

Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе "Астана арена", ипподроме "Қазанат", в ледовом дворце "Алау", дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе "Думан". Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу", - сообщает Акорда.


Акорда

К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция "Кочевники: история, знания, уроки".

По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города. На мероприятиях будут задействованы около 1500 волонтеров.

Акорда
 
18.08.2024, 13:36 27771

Юлия Путинцева впервые вышла в финал WTA 1000 в Цинциннати

В финале Юлия и ее напарница Лейла Фернандес встретятся с американкой Эйжой Мухаммад и новозеландкой Эрин Рутлифф
Юлия Путинцева впервые вышла в финал WTA 1000 в Цинциннати
Фото: ktf.kz
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в паре с Лейлой Фернандес (Канада) вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США), сообщает Казахстанская федерация тенниса.

В полуфинале Путинцева и Фернандес обыграли российско-чешский дуэт Диана Шнайдер/Линда Носкова со счетом 6:3, 6:4. В финале Юлия и Лейла встретятся с американкой Эйжой Мухаммад и новозеландкой Эрин Рутлифф", - сообщили в федерации.


Это второй финал в парном разряде для Путинцевой в карьере. Последний раз казахстанка в дуэте с россиянкой Анной Калинской стала финалисткой турнира WTA 250 в Осаке.

Ранее первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге после победы в Брисбене.
 
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Теги:ТеннисСпортПутинцеваWTAКанада
16.08.2024, 17:34 37921

Назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу

Им стал Кайрат Сатжанов
Назначен новый главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу
Фото: kfb.kz
Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Кайрат Сатжанов назначен главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

Кайрату Сатжанову 54 года. Он является заслуженным тренером Республики Казахстан по боксу. Сатжанов в 2021-2022 годы работал главным тренером национальной сборной Казахстана. С 2024 года является старшим тренером молодежной сборной страны.

На данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены: иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа. Отметим, внесено требование о том, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников", - проинформировали в федерации.


Напомним, тренерский состав мужской сборной РК по боксу был отстранен после провала на Олимпиаде.

 
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Теги:РКБоксТренер
14.08.2024, 20:24 44766

Тренерский состав мужской сборной РК по боксу отстранен после провала на Олимпиаде

Новый тренерский состав пока не представлен
Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся тренерский совет по итогам Олимпиады в Париже. Тренерский состав мужской сборной команды по боксу был полностью отстранен от работы, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации бокса.

Решение федерации согласовано с Комитетом по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Освобождены от должности главный тренер Мырзагали Айтжанов и 10 специалистов тренерского штаба, также покинул пост вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов.

Заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу Турсынгали Едилов назначен на должность советника президента Казахстанской федерации бокса.

Новый тренерский состав будет представлен позже.

Напомним, указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева группа спортсменов и тренеров национальной сборной за высокие спортивные достижения на ХХХIII летних Олимпийских играх в Париже награждена государственными наградами.

По результатам XXXIII летних Олимпийских игр сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете.
 
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Теги:БоксФедерацияКазахстан
12.08.2024, 08:32 55111

В Париже завершились Олимпийские игры - 2024   

Знаменосцами сборной Казахстана выступили гимнастка Эльжана Таниева и таеквондист Батырхан Толеугали
В Париже завершились Олимпийские игры - 2024
Фото: НОК РК
Париж. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 12 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже. Она прошла на стадионе "Стад де Франс", сообщает Olympic.kz.

Знаменосцами сборной Казахстана выступили гимнастка Эльжана Таниева и таеквондист Батырхан Толеугали.

НОК РК

Напомним, что всего на Игры-2024 смогли квалифицироваться 80 казахстанских атлетов в 25 видах спорта. Казахстан на прошедших Играх завоевал одно золото, три серебра и три бронзы.

olympics.com

В официальной части приняли участие глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах, президент оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге. После их обращения к спортивному сообществу был спущен олимпийский флаг. Мэр Парижа Анн Идальго передала его главе Лос-Анджелеса Карен Басс. Именно в этом американском городе пройдут Олимпийские игры в 2028 году. Затем Томас Бах официально объявил о закрытии Олимпиады-2024.

НОК РК

Глава МОК вместе с французским пловцом Маршаном и спортсменами с разных континентов Михаином Лопесом, Элиудом Кипчоге, Синди Нгамбой, Тедди Риннером, Эммой Маккион, Сунь Инша задули олимпийский огонь.

 
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Теги:ОлимпиадаПариж
11.08.2024, 14:48 60326

Казахстан завершил Олимпийские игры - 2024 в Париже

Казахстанские спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей
Казахстан завершил Олимпийские игры - 2024 в Париже
Фото: НОК РК
Париж. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила выступление на Олимпийских играх - 2024 в Париже, сообщает Olympic.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали на Играх в столице Франции семь медалей. Единственное золото в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С серебром завершили Олимпиаду гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

В воскресенье, 11 августа, в Париже пройдет торжественная церемония закрытия XXXIII Летних Олимпийских игр. Прямая трансляция начнется в 23.15 по времени Астаны. Церемония закрытия Олимпиады-2024 пройдет на стадионе "Стад де Франс".
 
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Теги:ОлимпиадавыступлениеКазахстан

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