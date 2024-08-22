Геннадий Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК

Фото: Акорда

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 13 сентября, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 13 сентября, сообщает Акорда





В частности, президент посетил стадион "Астана арена", на котором состоится церемония открытия международных состязаний. В течение года был проведен капитальный ремонт стадиона и обновлено оборудование. Завершены работы по благоустройству объекта, вмещающего 30 тысяч зрителей.





Акорда





Также Токаев осмотрел аккредитационный центр, расположенный в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan, где ему представили форму национальной сборной для участия в Играх кочевников, ипподром "Қазанат", на котором пройдут состязания по конному спорту, и площадку для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.





Акорда Акорда Акорда





О подготовке национальной сборной президенту доложил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.





По его словам, учебно-тренировочные сборы на международном и республиканском уровнях проводились 42 раза. Казахстанские спортсмены участвовали в 7 международных и 25 республиканских турнирах.





Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе "Астана арена", ипподроме "Қазанат", в ледовом дворце "Алау", дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе "Думан". Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу", - сообщает Акорда.





Акорда





К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция "Кочевники: история, знания, уроки".





По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города. На мероприятиях будут задействованы около 1500 волонтеров.



