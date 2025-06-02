Геннадий Головкин отстранил трансгендера от соревнований World Boxing

Иман Хелиф не сможет участвовать в женском турнире до тех пор, пока не пройдет генетический скрининг пола

Рассказать друзьям

Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иман Хелиф не будет допущена к соревнованиям World Boxing без прохождения генетического теста пола, сообщает - Иман Хелиф не будет допущена к соревнованиям World Boxing без прохождения генетического теста пола, сообщает Offside.kz





Всемирная боксерская федерация World Boxing, председателем олимпийской комиссии которой является казахстанский боксер Геннадий Головкин, ввела обязательное тестирование пола для всех участников своих соревнований. Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф не сможет участвовать в турнире "Эйндховен Box Cup" и других мероприятиях федерации до прохождения такого теста.





Иман Хелиф не сможет участвовать в женском турнире "Эйндховен Box Cup", который пройдет с пятого по десятое июня 2025 года, и любом мероприятии World Boxing до тех пор, пока не пройдет генетический скрининг пола в соответствии с правилами и процедурами тестирования World Boxing", - говорится в заявлении.





Для определения пола используется ПЦР-тест на наличие гена SRY, указывающего на наличие Y-хромосомы. Ранее в 2023 году IBA отстранила Хелиф на чемпионате мира в Индии из-за несоответствия критериям допуска. Тогда гендерный тест показал у нее XY-хромосомы. Несмотря на это, МОК допустил ее до участия в Олимпиаде, где она выиграла золото в Париже.