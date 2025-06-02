01.06.2025, 17:16 4626
Геннадий Головкин отстранил трансгендера от соревнований World Boxing
Иман Хелиф не сможет участвовать в женском турнире до тех пор, пока не пройдет генетический скрининг пола
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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Иман Хелиф не будет допущена к соревнованиям World Boxing без прохождения генетического теста пола, сообщает Offside.kz.
Всемирная боксерская федерация World Boxing, председателем олимпийской комиссии которой является казахстанский боксер Геннадий Головкин, ввела обязательное тестирование пола для всех участников своих соревнований. Олимпийская чемпионка из Алжира Иман Хелиф не сможет участвовать в турнире "Эйндховен Box Cup" и других мероприятиях федерации до прохождения такого теста.
Иман Хелиф не сможет участвовать в женском турнире "Эйндховен Box Cup", который пройдет с пятого по десятое июня 2025 года, и любом мероприятии World Boxing до тех пор, пока не пройдет генетический скрининг пола в соответствии с правилами и процедурами тестирования World Boxing", - говорится в заявлении.
Для определения пола используется ПЦР-тест на наличие гена SRY, указывающего на наличие Y-хромосомы. Ранее в 2023 году IBA отстранила Хелиф на чемпионате мира в Индии из-за несоответствия критериям допуска. Тогда гендерный тест показал у нее XY-хромосомы. Несмотря на это, МОК допустил ее до участия в Олимпиаде, где она выиграла золото в Париже.
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31.05.2025, 16:19 12521
Казахстанская легкоатлетка завоевала второе золото на чемпионате Азии
В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей
Фото: НОК РК
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Сеул. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто одержала вторую победу на чемпионате Азии в Гуми (Южная Корея), сообщает НОК РК.
В субботу, 31 мая, спортсменка выиграла финальный забег на 5000 метров. Финишное время Джеруто составило 14:58.71.
Парул Чаудхари из Индии стала второй - 15:15.33. Замкнула тройку лучших Юма Ямамото (Япония) - 15:16.86.
В активе сборной Казахстана теперь шесть медалей. Первыми стали Нора Джеруто (3000 метров с препятствиями), Дейзи Джепкемей (10000 метров). Второе место заняла Елизавета Матвеева (прыжки в высоту). Третьими завершили турнир Джепкемей (3000 метров с препятствиями), Ясмина Токсанбаева (спортивная ходьба на 20 километров).
29.05.2025, 11:15 25401
Казахстанская легкоатлетка завоевала золотую медаль ЧА
Фото: olympic.kz
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Сеул. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Дейзи Джепкемей завоевала золотую медаль чемпионата Азии в Южной Корее, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Легкоатлетка выиграла финальный забег на 10 000 метров. Казахстанка преодолела дистанцию за 30.48.44. Следом финишировала японка Ририка Хиронака - 30.56.32", - заявили в комитете.
Третьей также стала спортсмена из Японии Микуни Яда.
Ранее казахстанская спортсменка Ясмина Токсанбаева завоевала первую для страны медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике.
27.05.2025, 15:57 35646
Казахстанка завоевала бронзу на чемпионате Азии по легкой атлетике
Ясмина Токсанбаева завоевала первую для страны медаль на ЧА
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Ясмина Токсанбаева завоевала первую для страны медаль на чемпионате Азии по легкой атлетике, сообщили в Комитете спорта и физкультуры.
На чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходит в южнокорейском городе Гуми, Казахстан завоевал первую награду.
Ясмина Токсанбаева принесла сборной бронзовую медаль в спортивной ходьбе на 20 километров, установив личный рекорд - 1 час 32 минуты 15 секунд", - рассказали в ведомстве.
В мужской ходьбе на 20 километров казахстанец Георгий Шейко финишировал седьмым.
25.05.2025, 21:06 48396
Казахстанские каратисты победили на чемпионате Азии
Фото: Минспорта РК
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Ташкент. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам очередного соревновательного дня на чемпионате Азии в Узбекистане в копилку сборной Казахстана добавилось еще три золотые медали, сообщили в пресс-службе Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
Впервые выступая на континентальном первенстве среди взрослых, Дайяна Даренская одержала уверенную победу в финале весовой категории до 68 кг над японкой Камой Цубасой. Затем на татами вышел бронзовый призер чемпионата мира Нурканат Ажиканов (-75 кг), который не оставил шансов своему сопернику из Ирана. Еще одно золото Казахстану принесла бронзовый призер Олимпиады в Токио Софья Берульцева (+68 кг), победившая японскую спортсменку Сумирэ Сугиту. Ранее золотую медаль в кумитэ завоевал Жоламан Бигабыл", - рассказали в Минспорта.
Отмечается, что сборная Казахстана завершила турнир с четырьмя золотыми, одной серебряной и 5 бронзовыми наградами, что позволило занять первое место в общекомандном зачете. На втором месте - Япония (3 золота, 5 серебра, 4 бронзы), на третьем - Вьетнам, также с тремя золотыми медалями.
Ранее команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата Азии в Сингапуре.
24.05.2025, 20:59 54766
Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 во Франции
Фото: ФТК
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Страсбург. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завоевала титул на турнире WTA 500 в Страсбурге, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
В финале казахстанка одолела россиянку Людмилу Самсонову (19 WTA) в трех сетах - 6:1, 6:7 (2:7), 6:1. Матч длился 2 часа и 16 минут. Благодаря победе во Франции, Елена заработала 500 рейтинговых очков и 142 610 евро призовых", - рассказали в ФТК.
Это девятый титул Елены на одиночных соревнованиях под эгидой WTA и первый с апреля 2024 года.
Напомним, в апреле сборная Казахстана по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг.
18.05.2025, 11:53 85656
Казахстанка победила в финале турнира по теннису в Японии
Фото: НОК РК
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Куруме. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс одержала победу на турнире по теннису в Японии, в Куруме, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
В финальном матче казахстанка оказалась сильнее Аяно Шумицу из Японии. На корте соперницы провели 1 час 24 минуты", - проинформировали в НОК.
Отмечается, что для победы теннисистке потребовалось два сета. Она выиграла с общим счетом 6:4, 6:3, став победительницей турнира.
17.05.2025, 21:00 91596
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Словении
Спортсмен стал лучшим в упражнении на коне
Фото: olympic.kz
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Любляна. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Дияс Тойшыбек завоевал золотую медаль на этапе Кубка вызова в Словении, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен стал лучшим в упражнении на коне. Тойшыбек в финале за свое выступление получил от судей 14,033 балла. Его сокомандник Зейнолла Идрисов финишировал на втором месте", - заявили в комитете.
Бронзовую медаль, по данным НОК, завоевал гимнаст из Албании Матвей Петров.
Ранее команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль ЧА в Сингапуре.
17.05.2025, 17:20 91521
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль ЧА в Сингапуре
Фото: olympic.kz
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Сингапур. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала золотую медаль чемпионата Азии в Сингапуре, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Наши гимнастки завоевали золотую медаль в групповых упражнениях, победив в многоборье. Второе место заняла Южная Корея. Узбекистан показал третий результат", - заявили в комитете.
Отмечается, что страну в этом виде программы представляли Айзере Кенес, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова, Кристина Чепульская, Жасмин Джунусбаева.
Ранее казахстанец стал серебряным призером чемпионата мира по таеквондо в ОАЭ.
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