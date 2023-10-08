07.10.2023, 19:38 31491
Гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Бельгии
Фото: olympic.kz
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Брюссель. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Антверпене (Бельгия), сообщает Olympic.kz.
Гимнаст успешно выступил в финале в вольных упражнениях. За свое выступление он получил 14.600 балла, что и принесло ему третье место.
Первым стал Артем Долгопят (Израиль) - 14.866 На втором месте завершил финал японец Казуки Минамо - 14.666.
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08.10.2023, 12:26 7171
Казахстан завершил Азиаду еще двумя медалями
Фото: НОК РК
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Ханчжоу. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская сборная завершила участие в Азиатских играх в Ханчжоу. В заключительный день казахстанские спортсмены отметились двумя медалями, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
В женском каратэ Молдир Жанбырбай показала второй результат в весе до 50 килограммов. В финале она проиграла Шуанг Гу из Тайбэя", - пишет Olympic.kz.
Еще одно призовое, третье место Казахстану принесла команда по артистическому плаванию. В сумме казахстанки набрали 663.7417 балла.
По информации sports.kz, после завершения всех соревнований отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). Тем самым в итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
Безоговорочным лидером стал Китай - 383 (201-111-71), второе место забрала Япония - 188 (52-67-69), третья позиция досталась Южной Корее -190(42-59-89).
07.10.2023, 21:06 28486
Азиатские игры: у сборной Казахстана 78 медалей
Фото: Sports.kz
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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране еще две медали Азиатских игр в китайском Ханчжоу. Они завоевали серебро и бронзу в индивидуальном многоборье. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском комитете РК.
Таниева финишировала на втором месте. В сумме она набрала 130.700 балла. Парфилова в свою очередь показала третий результат - 130.050 балла. Победу праздновала Тахмина Икромова (Узбекистан) с результатом 131.300 балла.
По итогам предпоследнего дня Азиатских игр в Ханчжоу сборная Казахстана опустилась в медальном зачете с 10-го места на 11-е, сообщает Sports.kz.
За день до окончания континентальных соревнований у Казахстана 78 медалей: 10 золотых, 21 серебряная и 47 бронзовых. Абсолютным лидером медального зачета является Китай, у которого уже 382 медали (200 золотых, 111 серебряных и 71 бронзовая). На втором месте - Япония - 185 медалей (51 золотая, 65 серебряных и 69 бронзовых). На третьей строчке медального зачета - Южная Корея - 189 медалей (41 золотая, 59 серебряных и 89 бронзовых).
Наивысшую позицию из стран постсоветского пространства занимает Узбекистан - 5-е место (70 медалей; 21-18-31). Ниже Казахстана расположились Кыргызстан - 18-е место (15 медалей; 4-2-9), Таджикистан - 24-е место (7 медалей; 2-1-4) и Туркменистан - 29-е место (5 медалей; 0-1-6).
Сегодня казахстанские спортсмены завоевали десять медалей на Азиатских играх - одну золотую, три серебряные и шесть бронзовых.
Напомним, золото выиграла каратистка Софья Берульцева (весовая категория до 68 килограммов).
Серебряными призерами стали гимнастка Эльжана Таниева (художественная гимнастика, четыре предмета - обруч, мяч, булавы, лента), гребчиха Анастасия Ананьева (каноэ, гребной слалом) и каратист Данияр Юлдашев (весовая категория до 86 килограммов).
Бронзовые медали выиграли женская команда по шахматам (Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Динара Садуакасова и Алуа Нурманова), джитсерша Мариан Урдабаева (весовая категория до 63 килограммов), гимнастка Милана Парфилова (художественная гимнастика, четыре предмета - обруч, мяч, булавы, лента), каратист Дидар Амирали (весовая категория до 67 килограммов), синхронистки Ясмин Туякова и Арина Пушкина и мужская сборная по водному поло.
07.10.2023, 19:14 33191
Мужская команда по водному поло завоевала бронзу на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по водному поло завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.
В матче за третье место Казахстан оказался сильнее Ирана. Счет составил 10:9.
В финале сыграют Япония и Китай.
Напомним, Азиатские игры завершатся 8 октября.
07.10.2023, 18:28 34601
Женская команда Казахстана по шахматам завоевала бронзу на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
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Пекин. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по шахматам показала третий результат на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.
Шахматистки показали третий результат в командных соревнованиях. Успеха добились Бибисара Асаубаева, Диана Садуакасова, Жансая Абдумалик, Меруерт Камалиденова, Алуа Нурманова.
Первое место у Китая, второе место заняла Индия.
Ранее казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Азиаде.
07.10.2023, 16:57 37261
Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Пекин. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала для Казахстана золотую медаль на Азиаде.
В поединке в весе +68 кг среди женщин соревновались Софья Берульцева и Арика Гурунг (Непал). Берульцева победила со счетом 3:0.
В копилке Казахстана уже десять золотых медалей.
По данным Olympic.kz, в финале категории до 84 килограммов у мужчин Данияр Юлдашев потерпел поражение от Малика Бина из Малайзии - 4:10.
А в весе до 67 килограммов Дидар Амирали победил иранца Заде Махди со счетом 7:2, став бронзовым призером.
07.10.2023, 15:20 40211
Сборная Казахстана завоевала бронзовые медали на Азиатских играх Дополнено
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана отметилась очередными бронзовыми медалями на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.
Мариан Урдабаева стала третьей в джиу-джитсу в весовой категории до 63 килограммов. В схватке за третье место она победила соотечественницу Ажар Салыкову.
Также на третью ступень пьедестала поднялись Ясмин Туякова и Арина Пушкина в артистическом плавании. Они завоевали бронзу в соревнованиях среди дуэтов.
Дополнено 07.10.2023, 16.16
Дидар Амирали в карате в весовой категории до 67 кг победил иранца Амира Заде Махди со счетом 7:2 в борьбе за бронзовую медаль.
Ранее казахстанка Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль на Азиатских играх.
07.10.2023, 12:42 43716
Казахстанка Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль на Азиатских играх
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Анастасия Ананьева завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу в гребном слаломе, сообщает Olympic.kz.
Она показала второй результат в соревнованиях на каноэ. Ее время - 119.29.
Первой стала Цзянь Хуан из Китая - 107.71. Харука Окадзаки (Япония) завоевала бронзу.
В копилке Казахстана 69 медалей: 9 золотых, 19 серебряных и 41 бронзовая.
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября.
07.10.2023, 09:56 44696
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном Олимпийском комитете представили анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 7 октября.
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Плавание на открытой воде, мужчины
Кто: Лев Черепанов, Даниил Андросов
Начало: 06:30
Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины
Кто: Софья Берульцева, Дидар Амирали, Данияр Юлдашев
Начало: 06:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины
Кто: Сборная Казахстана
Начало: 07:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, женщины. Полуфинал и финал
Кто: Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко
Начало: 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финал
Кто: Анастасия Ананьева, Александр Коробов, Имангали Мамбетов
Начало: 07:00
Вид спорта: Вольная борьба
Кто: Дархан Есенгали, Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Азамат Даулетбеков
Начало: 08:00
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Матч за 7-8 место
Кто: Казахстан - Сингапур
Начало: 08:15
Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. Матч за третье место
Кто: Ильфат Абдуллин
Начало: 09:10
Вид спорта: Артистическое плавание, дуэт, командные соревнования
Кто: Команды Казахстана
Начало: 12:00
Вид спорта: Художественная гимнастика, индивиудальное многоборье. Финал
Кто: Эльжана Таниева, Милана Парфилова
Начало: 12:30
Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место
Кто: Казахстан - Северная Корея
Начало: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало 13:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины
Кто: Ибрагим Берсанов, Айсамал Сансызбаева
Начало: 13:00
Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. 1/4 и 1/2 финала, финал
Кто: Амир Закиров, Саера Алибекова
Начало: 16:00
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Матч за третье место
Кто: Казахстан - Иран
Начало 17:00
Как сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, каратист Данияр Юлдашев вышел в финал соревнований Азиатских игр. Он одержал победу над тремя соперниками и получил шанс побороться за золото. В финале Данияр Юлдашев встретится с малайзийским спортсменом Бин Аб Маликом.
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек принимает участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?