Глава государства будет присутствовать на матче Казахстан - Сан-Марино

Фото: Минтуризма и спорта РК

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Ереван. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На 48-м чемпионате мира по самбо, который проходил в столице Армении Ереване, спортсмены сборной Казахстана завоевали 1 золотую, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей. Об этом - На 48-м чемпионате мира по самбо, который проходил в столице Армении Ереване, спортсмены сборной Казахстана завоевали 1 золотую, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.





Казахстанка Арайлым Абенова стала чемпионкой мира по самбо. В финале весовой категории свыше 80 килограммов она со счетом 6:0 победила Жанару Кусанову из России.





По итогам соревнований наши соотечественники заняли 3-е место в общем зачете. В следующем году чемпионат мира пройдет в Астане.









В Минтуризма и спорта рассказали о ярких победах казахстанских спортсменов на прошлой неделе.





Каратэ





Казахстанские каратисты успешно выступили на XXI чемпионате Азии по каратэ WKF среди молодежи и юниоров, а также на I открытом первенстве Азии среди взрослых в Алматы. В соревнованиях среди молодежи и юниоров спортсмены Казахстана заняли второе место в общекомандном зачете с 8 золотыми, 5 серебряными и 11 бронзовыми медалями, взрослые каратисты принесли в копилку сборной 8 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых наград.





Стрельба из лука





На чемпионате Азии по стрельбе из лука в Бангкоке (Таиланд) наши соотечественники завоевали одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали. Кроме того, мужская сборная Казахстана получила лицензию на парижскую Олимпиаду. Это 13-я путевка, завоеванная спортсменами из Казахстана.





Фигурное катание





Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал бронзовым призером Гран-при в китайском городе Чунцине. Наш соотечественник, участвовавший в одиночном разряде среди мужчин, по итогам двух программ набрал 264.46 очка и занял третье место на пьедестале.





Шорт-трек





Женская сборная Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером чемпионата четырех континентов в канадском городе Лавале. В соревнованиях на 3000 метров женская сборная страны (Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек, Мадина Жанбосынова и Ольга Тихонова) финишировала третьей с показателем 4:16.200 секунды.





Триатлон





На чемпионате Азии по триатлону в Эль-Хубаре, Саудовская Аравия, наши соотечественники Екатерина Шабалина и Аян Бейсенбаев одержали победу.





Теннис





Казахстанский теннисист Александр Недовесов стал победителем парного турнира в столице Болгарии Софии. Наш соотечественник в данном соревновании объединился в пару с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром и в финале опередил британских и хорватских теннисистов Джулиана Кэша и Николу Мектич - 6:3, 3:6, 13:11.