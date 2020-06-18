Главным тренером "Барыса" разначен Юрий Михайлис

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Новым главным тренером хоккейного клуба "Барыс" официально назначен Юрий Михайлис, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте хоккейного клуба, контракт тренера с клубом подписан на 1 год.

В новом сезоне "Барыс" решил доверить управление командой воспитаннику казахстанского хоккея. Юрий Михайлис работает в структуре "Барыса" с 2007 года, прекрасно знаком с организацией, игроками и всей клубной вертикалью. Тренерский штаб Юрия Михайлиса будет обнародован позднее, говорится в сообщении.

Юрий Владимирович Михайлис родился в 1969 году в Караганде. Игровую карьеру провёл на позиции защитника. Тренерскую карьеру начал в 2007 году. Работает в системе ХК "Барыс" 13 лет. Тренировал команды "Барыс-2", "Снежные барсы", "Номад". В 2017 году "Номад" под его руководством стал Чемпионом Казахстана, а также завоевал серебряные медали на Континентальном Кубке-2017/18. В минувшем сезоне Юрий Михайлис провёл с "Номадом" дебютную кампанию в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Кроме того, Юрий Михайлис обладает успешным опытом работы со сборными командами Казахстана. В качестве члена тренерского штаба Михайлис приводил казахстанские сборные к наградам юношеских, молодёжных и взрослых чемпионатов мира, а также Универсиады (2017 и 2019) и Азиатских игр.





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