Головкин через суд намерен взыскать с бывших менеджеров $3,5 млн

Алматы. 3 февраля. Kazakhstan Today - Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин подал судебный иск к своим бывшим менеджерам Максу и Олегу Германов. Боксер намерен взыскать с них $3,5 млн, передает Kazakhstan Today.

Головкин обвиняет менеджеров в укрытии доходов, а также что те брали незаконные (больше, чем по контракту) комиссии от гонораров за бои, пишет news.sportbox.ru .

Также отмечается, что экс-менеджеры не участвовали в организации последних боев Головкина, но все равно требуют долю от прибыли.

36-летний казахстанец сотрудничал с экс-менеджерами с 2006 по 2017 год, а сейчас пытается через суд официально подтвердить расторжение контракта.

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