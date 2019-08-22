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Головкин и Деревянченко согласовали условия поединка за титул чемпиона мира

21.08.2019, 16:03 7696
Алматы. 21 августа. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) во вторник согласовали условия поединка за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который пройдет в Нью-Йорке 5 октября, передает Kazakhstan Today.
 
По информации журналиста ESPN Дэна Рафаэля, на протяжении трех недель стороны бойцов были вовлечены в ожесточенные переговоры, прежде чем договориться по всем пунктам. Задержка в переговорах была связана со спорами по поводу ряда второстепенных деталей: сколько гостиничных номеров и какую часть билетов получит команда Деревянченко, а также параметров штрафов на случай, если кто-либо из соперников не уложится в лимит 160 фунтов на взвешивании утром в день боя, пишет Sports.kz.
 
Ожидается, что контракты на бой будут подписаны в среду. Формальный анонс поединка состоится в четверг на пресс-конференции в "Мэдисон Сквер Гарден" (Нью-Йорк). Ведущим пресс-конференции станет новый член команды GGG - Эдди Хирн из Matchroom Boxing, чья компания имеет тесные связи со стриминговым сервисом DAZN, который будет транслировать бой и помог сторонам достичь сделки.
 
Ранее представители боксеров договорились по финансовым условиям поединка, а также дали согласие на прохождение произвольных антидопинговых проверок по линии VADA.
 

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