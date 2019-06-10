Головкин поблагодарил болельщиков за поддержку

Алматы. 9 июня. Kazakhstan Today - Казахстанец Геннадий Головкин, одержавший сегодня победу над канадцем Стивом Роллсом, поблагодарил болельщиков за поддержку, передает Kazakhstan Today.

Рахмет всем, кто прилетел в Нью-Йорк и болел на арене, и всем, кто смотрел дома у телевизора. Рахмет всем вам за поддержку!" - написал Головкин в своем Instagram.

Напомним, бой Головкина (38-1-1, 34 КО) и Роллса (19-0, 10 КО) прошел сегодня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, завершившись досрочной победой казахстанца в четвертом раунде.

Стоит отметить, что сегодняшний бой для Головкина был первым на платформе DAZN и также дебютным под руководством нового тренера - Джонатона Бэнкса.

Ранее казахстанец потерпел первое в своей профессиональной карьере поражение от мексиканца Сауля Альвареса (52-1-2, 34 КО), но решение судей вызвало неоднозначную реакцию.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства