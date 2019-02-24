Головкин заключил контракт с телеканалом DAZN

Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин заключил контакт с телеканалом DAZN на два поединка, передает Kazakhstan Today.

Большую часть своей карьеры на чемпионском уровне Головкин провел на телеканале HВO, однако в конце 2018 года кабельная телесеть приняла решение, что бокс ее больше не интересует и с 2019 года они не будут транслировать поединки, сообщает телеканал Qazsport

Отмечается, что основной выбор Головкина лежал между тремя телеканалами-новичками DAZN, которых представляет на территории США Эдди Хирн, Premier Boxing Champions с Элом Хэймоном и телеканалом ESPN и Бобом Арумом. По слухам, со стороны Premier Boxing Champions и DAZN Головкину поступили похожие предложения, и от PBC была предложена даже большая сумма за первый "разминочный" бой, после которого последовал бы один большой поединок. Согласно условиям Premier Boxing Champions, второй бой Головкин должен был провести против Джермалла Чарло, имя первого соперника не упоминалось в прессе.

DAZN же предложил немного меньше за проведение первого поединка, но, по условиям контракта, вторым боем Геннадия на этом телеканале, вероятнее всего, будет бой Альварес-Головкин III. Минимальный гонорар, который Головкин получит за два этих поединка в сумме, составляет $10 млн.

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