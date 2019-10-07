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Головкин завоевал два чемпионских титула в бою против Деревянченко

06.10.2019, 10:09 13960
Головкин завоевал два чемпионских титула в бою против Деревянченко
Фото: sports.kz
Нью-Йорк. 6 октября. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Геннадий Головкин завоевал два чемпионских титула в поединке против украинца Сергея Деревянченко, передает корреспондент агентства.
 
Бой прошел сегодня на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке и продлился все 12 раундов. В первом раунде Головкин отправил противника в нокдаун, но Деревянченко смог продолжить бой. 
 
По итогам 12 раундов судьи отдали победу GGG. В этом бою Головкин вернул себе два титула чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.
 
Это уже 40 победа в профессиональной карьере Геннадия. Ранее он потерпел одно поражение от мексиканца Сауля Альвареса и с ним же провел один поединок вничью.
 

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