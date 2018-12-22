Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 декабря 2018
  • 22
  • :
  • 06
Новости регионов
-8º Облачно
днем 6º    ночью -5º
17:00
.
Aнонс

Ильин не вышел на помост на лицензионном турнире ОИ-202022.12.2018
Спорт  16:32

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Тяжелоатлет Илья Ильин не вышел на помост на лицензионном турнире Олимпийских игр-2020 в Дохе, передает Kazakhstan Today.

В Дохе (Катар) продолжается международный турнир "Кубок Катара", который является вторым лицензионным стартом в рамках квалификации на Олимпийские игры-2020 в Токио, сообщает Sports.kz.

Участие в турнире принимают только спортсмены олимпийских весовых категорий.

Сегодня проходят соревнования в весе до 109 килограммов, где от Казахстана в Катар отправился четырехкратный чемпион мира Илья Ильин. Наш соотечественник заявил самые большие веса среди всех участников, однако не вышел на помост. Причина такого решения тяжелоатлета неизвестна.

В рывке у Ильина была заявлено 180 килограммов - больше всех соперников, а в толчке - 215, столько же было в заявке у представителя Украины Дмитрия Чумака.
Просмотров: 3686
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   спорт
22.12.2018   16:32
Ильин не вышел на помост на лицензионном турнире ОИ-2020
20.12.2018   18:11
В Алматы прошел чемпионат по триатлону для детей из интернатов и детдомов (ФОТО)
19.12.2018   09:06
Казахстанскую тяжелоатлетку обвинили в употреблении допинга
18.12.2018   11:42
В Алматы завершились соревнования по художественной гимнастике
16.12.2018   23:36
В Алматы на соревнованиях по художественной гимнастике будет разыгран дополнительный почетный приз
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today