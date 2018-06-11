Илья Ильин объявил о возвращении в спорт

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Илья Ильин объявил о возвращении в спорт11.06.2018
  • Фото: Vesti
Спорт  16:42

Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин сегодня на пресс-конференции заявил, что возвращается в спорт. Накануне, 10 июня, истек срок дисквалификации спортсмена, который длился два года, передает Kazakhstan Today.

"Вчера, в день снятия срока дисквалификации, я почувствовал, что мне стало легче, свободнее передвигаться, поднялось настроение. Я очень рад вернуться в свое любимое дело. В очередной раз доказал себе, что еще не наелся тяжелой атлетикой. Мне нравится поднимать штангу, это подпитывает меня энергией и силой. Я благодарен всем, кто поддерживал меня все это время", - заявил Ильин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В частности, спортсмен заявил о том, что в трудный период его поддержал глава государства Нурсултан Назарбаев.

"Сегодня я хочу поблагодарить своего духовного отца - президента нашей страны. Когда мне было очень сложно, это было в прошлом году - мы встретились с ним на ЭКСПО. Он сказал: "Все в порядке - ты для меня чемпион. Не волнуйся, все будет хорошо, я в тебя верю!" И эти простые слова поддержки в тяжелую для меня минуту стали мощным стимулом для дальнейшего продвижения", - подчеркнул тяжелоатлет.

Он также поблагодарил своих многочисленных казахстанских болельщиков и заявил, что прошедшие трудности закалили его.

"Внутри я стал сильнее. Благодаря этому в будущем еще может быть будут дальнейшие победы - и не только в спорте, но и как у человека, в личном", - цитирует спортсмена ortcom.kz.

Также Ильин рассказал, что в течение последних двух лет он тренировался. Теперь он намерен принять участие в чемпионате Казахстана в августе текущего года в Талдыкоргане.

"Впереди у меня чемпионат Казахстана. Планирую выступить там, чтобы постараться отобраться на чемпионат мира. Я настроен на победу", - отметил Ильин.

По словам атлета, на сегодняшний день его вес составляет 101,9 килограмма. Поднимаемый на тренировках вес - от 172 до 212 килограммов.

Напомним, в конце ноября 2016 года Международный олимпийский комитет лишил казахстанского тяжелоатлета Илью Ильина двух золотых медалей ОИ-2008 и ОИ-2012 после того, как в его допинг-пробах после перепроверки были обнаружены запрещенные вещества.

Он также был дисквалифицирован на два года.
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