24.12.2024, 17:13 5371

Информацию об уходе тренера Черчесова опровергли в Казахстанской федерации футбола

В КФФ призвали доверять только официальным источникам
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Информацию об уходе главного тренера национальной сборной РК по футболу Станислава Черчесова опровергли в Казахстанской федерации футбола, передает корреспондент агентства.

Информация, распространенная в некоторых СМИ об уходе главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова, не соответствует действительности. На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола", - проинформировали в федерации.


В пресс-службе КФФ также призвали доверять только официальным источникам.

Напомним, Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу в июне 2024 года.
 
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Теги:ТренерРКФутбол

новости по теме

20.12.2024, 14:12 22521

Президент поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики

Юсупова высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта
Президент поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики
Фото: Акорда
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации гимнастики Алию Юсупову, сообщает Акорда.

Он поздравил Алию Юсупову с переизбранием на пост президента федерации. Также собеседники обсудили перспективы развития гимнастики в стране.

В частности, Юсупова проинформировала президента о работе федерации и планах на предстоящий период.

Она высказала ряд предложений по наиболее актуальным проблемам в сфере спорта. По ее словам, необходимо проведение комплексной работы, направленной на приобщение к гимнастике детей с раннего возраста.

В завершение встречи президент акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия с Министерством туризма и спорта в целях обеспечения системного подхода к совершенствованию инфраструктуры отрасли и подготовке тренерского состава.
 
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Теги:ТокаевгимнастикаСпортФедерация
14.12.2024, 11:05 44836

Астана примет предолимпийский чемпионат мира по боксу

Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу
Астана примет предолимпийский чемпионат мира по боксу
Фото: НОК РК
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международная федерация World Boxing официально объявила о проведении чемпионата мира - 2027 по боксу в Астане, сообщает НОК РК.

Турнир состоится в предолимпийский год - в преддверии летних Олимпийских игр - 2028 в Лос-Анджелесе (США).

Иная информации об организации чемпионата мира, в том числе и даты проведения, будет предоставлена позже.

Для Казахстана большая честь и ответственность принимать чемпионат мира по боксу в 2027 году, который пройдет в предолимпийский цикл. Наша страна имеет успешный опыт проведения масштабных мировых спортивных первенств на самом высоком уровне, и я уверен, что этот турнир не станет исключением. Понимая важность этого чемпионата мира накануне Олимпиады в Лос-Анджелесе, благодарю World Boxing за оказанное доверие", - сказал президент Национального олимпийского комитета Казахстана, председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин.


Добавим, что Казахстан во второй раз в истории примет мировое первенство по боксу. Ранее в Алматы прошел ЧМ-2013 среди мужчин.
 
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Теги:БоксЧМАстана
13.12.2024, 08:27 49591

Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" со счетом 1:3

Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" со счетом 1:3
Фото: Instagram/fca.astana
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Футбольный клуб "Астана" в Алматы сыграл с лондонским "Челси" в матче общего этапа Лиги конференций со счетом 1:3, передает корреспондент агентства.

Голы забили: Марк Гию 14 (0:1), Марк Гию 19 (0:2), Ренату Вейга 39 (0:3), Марин Томасов 45 (1:3).

20 декабря "Астана" на выезде сыграет с кипрским АПОЭЛом.


Как сообщалось ранее, от должности отстранен управляющий Центральным стадионом Алматы.
 
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Теги:СпортФутболЛондонАлматы
11.12.2024, 16:49 58221

Гаджи Гаджиев возглавил Федерацию тяжелой атлетики Казахстана

Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий
Гаджи Гаджиев возглавил Федерацию тяжелой атлетики Казахстана
Фото: Минтуризма РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Гаджи Гаджиев назначен президентом Федерации тяжелой атлетики Казахстана, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

На отчетной конференции Федерации тяжелой атлетики РК ее глава Жанат Тусипбеков объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил кандидатуру Гаджи Гаджиева на пост главы федерации.

Участники конференции, включая руководство областных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали кандидатуру Гаджи Гаджиева.

Ранее олимпийская чемпионка РК Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики.

 
11.12.2024, 11:10 60016

Сменился президент Федерации легкой атлетики Казахстана   

Новым президентом стала Ольга Рыпакова
Сменился президент Федерации легкой атлетики Казахстана
Фото: olympic.kz
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова сменила объявившего о досрочном прекращении своих полномочий Даниала Ахметова на посту президента Федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

Даниал Ахметов, возглавлявший федерацию на протяжении нескольких лет, завершает свои полномочия. Благодарю его за значительный вклад в развитие спорта. Под руководством Даниала Кенжетайулы наши атлеты достигли выдающихся успехов на международных соревнованиях. Теперь должность президента федерации занимает олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Ольга Сергеевна внесла огромный вклад в развитие отечественной легкой атлетики. Уверены, что она продолжит продвигать легкую атлетику нашей страны на новые высоты", - отметил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в ходе итогового заседания федерации за 2024 год.



Также министр поручил Ольге Рыпаковой уделить особое внимание развитию международного сотрудничества в легкой атлетике, подготовке спортсменов и резервов.

Ранее Ольга Рыпакова озвучила ряд предложений по развитию легкой атлетики в стране.
 
10.12.2024, 16:14 63431

Пять золотых медалей завоевали казахстанские спортсменки на чемпионате Азии по боксу

Пять золотых медалей завоевали казахстанские спортсменки на чемпионате Азии по боксу
Фото: Sports.kz
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На финальных боях на чемпионате Азии по боксу в Таиланде казахстанки завоевали пять золотых и пять бронзовых медалей, сообщает Sports.kz.

Представительницы сборной Казахстана на чемпионате Азии по боксу смогли завоевать десять медалей - пять бронзовых и столько же золотых.

Золото ЧА-2024 по боксу Казахстану принесли: Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Наталья Богданова (70 кг), Гулсая Ержан (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

Бронза досталась Айгерим Саттыбаевой (48 кг), Жазире Уракбаевой (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Милане Сафроновой (66 кг) и Диане Магауяевой (75 кг).

Отмечается, что в копилке казахстанских боксерш нет ни одного серебра первенства, так как все пять спортсменок, вышедшие в финалы, добились побед.
 
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Теги:ЗолотоБоксЧемпионатмедали
17.11.2024, 14:16 133661

Казахстанский конькобежец завоевал золото чемпионата четырех континентов

Представитель команды Казахстана выиграл мужской масс-старт
Казахстанский конькобежец завоевал золото чемпионата четырех континентов
Фото: НОК РК
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Виталий Щиголев одержал победу на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в Хатинохе (Япония), сообщает Olympic.kz.

Представитель команды Казахстана выиграл мужской масс-старт. Финишное время Щиголева - 8:22.05.

Второе место занял Дэвид Да Ру (Канада) - 8:22.12. Замкнул тройку лучших канадец Хэйден Майер - 8:22.77.

Добавим, что также в активе нашей сборной серебро и бронза.

Надежда Морозова стала второй на дистанции 1000 метров, а женская команда показала третий результат в командном спринте.
 
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Теги:конькобежецЧемпионатЗолото
15.11.2024, 17:40 138966

Перизат Кайрат уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса

С момента ее назначения на должность никакие официальные заседания и рабочие приказы под ее руководством не проводились
Перизат Кайрат уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса
Фото: Instagram/01pk
Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса в связи с ее задержанием и проведением расследования, сообщает пресс-служба федерации.

Решение принято 14 ноября 2024 года на внеочередном собрании федерации", - проинформировали в пресс-службе.


Отмечается, что с момента ее назначения никакие официальные заседания и рабочие приказы под ее руководством не проводились.

Мы продолжим работу в соответствии с принципами прозрачности и законности, поддерживая развитие паранастольного тенниса и наших спортсменов", - заверили в федерации.


Напомним, вчера стало известно, что Перизат Кайрат задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. По данным АФМ, за счет пожертвований неравнодушных граждан Казахстана подозреваемая неоднократно выезжала на отдых в Дубай, Доху, Лондон и Стамбул, останавливаясь в пятизвездочных отелях, таких как St. Regis, Shangri-La, Palazzo Versace и Kempinski.
 
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Теги:ПрезидентУвольнениеТеннис

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