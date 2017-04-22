Итальянского велогонщика "Астаны" насмерть сбил грузовик

Астана. 22 апреля. Kazakhstan Today - Победитель "Джиро д'Италия-2011" итальянский велогонщик "Астаны" Микеле Скарпони трагически погиб в возрасте 37 лет.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, велогонщик сегодня утром попал под грузовик во время тренировки. Скорая помощь оперативно подоспела на место пришествия, свидетелем которого стали десятки автомобилистов, но спортсмен умер мгновенно, и реанимация была бесполезна, передает Kazakhstan Today.

В понедельник, 17 апреля, Скарпони стал победителем 1-го этапа Альпийского тура-2017. В итоговом протоколе гонки он стал четвертым, пишет Sports.kz со ссылкой на sport-express.ru.

"Мы находимся в глубоком шоке, это огромное горе для всех нас, для семьи, друзей и коллег Микеле. Микеле Скарпони был великим чемпионом. Это огромная утрата, просто нет слов, чтобы выразить свою боль. От имени всей команды "Астана" приношу соболезнования родным и близким Микеле Скарпони", - написал генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров в Инстаграм.

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