Караганда. 20 ноября. Kazakhstan Today - Караганда в 2020 году примет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, передает Kazakhstan Today.

Соревнования будут проходить с 31 августа по 6 сентября. В чемпионате ожидается участие свыше 400 спортсменов и делегатов более чем из 20 стран мира, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

По информации акимата, в регионе уже ведется подготовка к мировому первенству. Для обсуждения организационных вопросов в Караганде была организована конференция Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. На встречу прибыли представители 16 государств: Австрии, Беларуси, России, Латвии, Сенегала, Узбекистана и других.

Вы знаете, что Казахстан принял эстафету проведения чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту у Российской Федерации. В этом году соревнования принимал Саратов. Чемпионат мира - 2020 решили провести в Караганде. Это неслучайно. Здесь развита спортивная инфраструктура. Многие объекты отвечают мировым стандартам и позволяют нам проводить международные соревнования", - сказал на встрече заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

В свою очередь, аким Карагандинской области Женис Касымбек сообщил о том, что мировое первенство состоится на стадионе "Шахтёр". Чтобы полностью привести площадку к международным стандартам, планируются ремонтные работы.

Для нас большая честь и ответственность принимать участников чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Карагандинская область имеет опыт проведения международных соревнований. Мы приложим все усилия, чтобы спортивное событие 2020 года прошло на высоком уровне и оставило след в истории. Мы утвердили конкретный план мероприятий. Создана рабочая группа, которая занимается подготовкой. И я лично контролирую этот процесс", - отметил глава региона.

Участников конференции также приветствовали руководители Международной спортивной федерации пожарных и спасателей: президент Александр Чуприян, директор исполкома Андрей Калинин.

Международная конференция продлится два дня - 20-21 ноября. Федерация подведёт итоги 2019 года и согласует планы на следующий год. Также планируется утвердить положения предстоящих соревнований.

Кроме того, участники конференции ознакомятся с инфраструктурой стадиона "Шахтёр".

Как уточнили в пресс-службе, в Караганде состоятся XVI чемпионат мира среди мужчин и VII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Программа включает в себя соревнования в подъёме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развёртывании и пожарной эстафете по 100 метров.

Казахстан второй раз избирается местом проведения этого чемпионата. В 2014 году участников мирового первенства принимал Алматы.

Пожарно-прикладной спорт зародился в 1937 году в СССР и позже распространился в Европе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства