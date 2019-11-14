Караганда. 13 ноября. Kazakhstan Today - Карагандинец Павел Никифоров стал чемпионом мира по параармрестлингу, передает Kazakhstan Today.

Такое достижение впервые отмечается в истории карагандинского спорта. Армрестлера и его тренера Виктора Киселёва поздравили с победой в областном управлении физической культуры и спорта и вручили им благодарственные письма, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Отмечается, что мировое первенство проходило с 31 октября по 4 ноября в Румынии, в городе Констанца. В чемпионате состязались 1400 спортсменов из 54 стран.

По итогам соревнований 34-летний карагандинец стал лучшим среди 12 атлетов в весовой категории до 60 килограммов, победив в финале соперника из России.

Это моя вторая поездка на чемпионат мира. В прошлом году на первенстве в Турции занял пятое место. Поставил себе целью улучшить результат. В марте этого года выиграл чемпионат Казахстана и получил путёвку на чемпионат мира в Румынии. С первых дней начали подготовку", - рассказал Павел Никифоров.

По словам чемпиона, победу он посвятил своей маме.

В пресс-службе сообщили, что Павел родился и вырос в селе Петровка Бухаржырауского района. Спортом начал заниматься в 12 лет, а уже в 14 лет завоевал свою первую золотую медаль. К сегодняшнему дню Павел Никифоров является трёхкратным чемпионом Казахстана и двукратным чемпионом Азии.

В настоящее время спортсмен работает грузчиком на металлопрокатном заводе KazMetiz. Тренировки проводит после трудового дня, по вечерам.

Чемпионат мира был очень тяжёлый, соперники сильные. Волновался, переживал. Шесть спаррингов состоялось в один день с раннего утра. Финал проходил в седьмом часу вечера. Конечно, большая радость и гордость от победы. Защитил честь своей страны, Карагандинской области, родного посёлка", - поделился впечатлениями Павел Никифоров.

Чемпион мира и его тренер поблагодарили болельщиков и единомышленников за поддержку. Поездку спортсмена на чемпионат мира спонсировал руководитель завода, на котором Павел работает.

Я благодарен, что мы прошли этот путь. То, что Павел говорит, что было тяжело, - это только малая толика его переживаний, какие трудности он преодолевает. К чемпионату готовились долго и упорно. Обращал внимание на то, какие мышцы надо укрепить. Но не всё зависит от силы. Главное - стремление. На тренировки Павел приходил после работы, в 9 часов вечера. Несмотря на усталость, занимались допоздна", - рассказал его наставник Виктор Киселёв.

По словам чемпиона мира, останавливаться на достигнутом он не собирается.

Продолжаю заниматься спортом. Буду подниматься всё выше и выше. В марте 2020 года планирую выступить на чемпионате Казахстана и пройти отбор на следующее мировое первенство. Хочу стать двукратным чемпионом мира", - заявил Павел Никифоров.

На чемпионате мира по армрестлингу и параармрестлингу в Румынии казахстанская сборная заняла второе место с 51 золотой, 40 серебряными и 43 бронзовыми медалями. Спортсмены с ограниченными возможностями завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.

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