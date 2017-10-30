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Каратисты из Кокшетау завоевали восемь наград на республиканском турнире30.10.2017
Спорт  15:31

Кокшетау. 30 октября. Kazakhstan Today - Каратисты из Кокшетау завоевали восемь наград на республиканском турнире, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина, в Темиртау завершился традиционный республиканский турнир по шинкиокушинкай каратэ. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Астаны, Алматы, Талдыкоргана, Семей, Караганды, Павлодара, Темиртау, Кокшетау.

Любители восточных единоборств боролись за титул чемпиона. Честь Акмолинской области защищали воспитанники РОО "Федерация шинкиокушинкай каратэ" Акмолинской области клуба "САРДАР".

Золотые медали завоевали Ансар Жетписбай, Ернур Срымбет и Кирилл Крапивко. Вторые места заняли Андрей Заборник и Станислав Кауфман. Замыкают тройку лидеров Асанали Алибеков, Ильдар Бектимиров и Данияр Кишкенов.


"Ребят тренируют Алмас и Аязби Алшинбаевы", - отметила пресс-секретарь.
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