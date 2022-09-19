Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину после боя

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В телефонном разговоре глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене, информирует телеграм-канал "Борт№1".
Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!" - заявил президент.
Сегодня провели третий очный поединок чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес, сообщает Sports.kz.
Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей.
Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе.