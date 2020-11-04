"Кайрат" спустя 16 лет стал чемпионом Казахстана

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Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В матче 17 тура Казахстанской премьер-лиги алматинский футбольный клуб "Кайрат" принимал шымкентский "Ордабасы", передает Kazakhstan Today.

Для хозяев победа была просто необходима, чтобы впервые за 16 лет оформить чемпионство. Соперник был не из простых, тем не менее уже в первой половине сказалось мастерство Вагнера Лава, который сперва забил, а затем заработал пенальти, реализованный Нуралы Алипом", - пишет Sports.kz .

По данным издания, перерыв пошел на пользу "Ордабасы", Кахабер Цхададзе провел изменения, команда стала активнее в атаке и Жоао Пауло сократил разрыв, "оставалось не так много времени и забил Улар Жаксыбаев, в свои ворота. 3:1 - сильнее алматинцы".

Таким образом, отрыв "Кайрата" от "Астаны" вырос до 17 очков, и он досрочно завоевал "золото", в свою очередь "Ордабасы" с 27 баллами остался на третьем месте турнирной таблицы.

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