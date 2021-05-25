Казахстан добился исторического успеха на чемпионате мира по хоккею

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Сборная Казахстана впервые в истории набрала очки в двух стартовых матчах подряд в элитном дивизионе на чемпионате мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На чемпионате мира-2021, который проходит в Латвии, Казахстан одержал две победы в двух матчах, причем обе - по буллитам: сначала была обыграна сборная Латвии (3:2), затем - команда Финляндии (2:1). Таким образом, в активе сборной есть уже четыре очка на турнире, сообщает Sports.kz

Если обратиться к истории выступлений сборной Казахстана в элите на чемпионатах мира, то до этого она еще никогда не стартовала так успешно. В последний раз в топ-дивизионе Казахстан играл в 2016 году - тогда команда в группе смогла набрать лишь два очка, одержав одну победу в овертайме.

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала "Героя дня" на чемпионате мира. Им стал вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин, во многом благодаря которому команда выиграла второй матч подряд на турнире.

Болельщики выбрали героя дня... Разве вы не знаете?! Казахстан одержал две подряд победы в серии буллитов, включая сегодняшний апсет в матче с Финляндией... с большой благодарностью Никите Бояркину!" - пишет официальный Твиттер IIHF.

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