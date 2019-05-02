Казахстан одержал победу над Литвой на ЧМ по хоккею со счетом 3:1

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Казахстан одержал победу над Литвой на втором матче в рамках чемпионата мира по хоккею-2019 первого дивизиона группы А, передает Kazakhstan Today.

Счет в матче открыли хозяева льда. Дастин Бойд реализовал большинство после передач Брэндона Боченски и Антона Сагадеева. Игра проходила преимущественно в зоне литовцев, однако забить никак не удавалось. На 32 минуте матча Никита Клещенко отправил шайбу в ворота литовского голкипера. В конце второго периода Алихан Асетов в воздухе подправил шайбу, но гол был не засчитан", - сообщает icehockey.kz .

В начале третьего периода литовцы забили шайбу в ворота Хенрика Карлссона. При счете 2:1 игроки сборной Литвы почувствовали себя увереннее. Напряжение на льду и трибунах не спадало до самого конца матча. На последней минуте Даррен Диц забросил шайбу в большинстве и поставил точку в этой игре.

"Понравилась игра Литвы. Молодая, агрессивная и активная команда. Что касается нашей игры, то, когда долго находишься в зоне атаки и не забиваешь, всегда можешь быть наказан. Хорошо, что довели игру для победы. Но необходимо работать над реализацией бросков", - прокомментировал исход игры главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка.

Завтра, 2 мая, в 19.30, сборная Казахстана сыграет с Кореей.

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