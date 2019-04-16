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Нур-Султан впервые примет чемпионат мира по хоккею первого дивизиона

15.04.2019, 20:29 4591
Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Нур-Султан впервые примет чемпионат мира по хоккею первого дивизиона, передает Kazakhstan Today.
 
С 29 апреля по 5 мая Казахстан впервые в истории примет чемпионат мира по хоккею первого дивизиона, группа "А". Сборная Казахстана поборется за выход в мировую элиту, сообщает официальный сайт столичного акимата. 
 
За две путевки в высший дивизион, помимо Казахстана, поборются Беларусь, Венгрия, Литва, Словения и Южная Корея. Билеты на матчи уже поступили в продажу.
 

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