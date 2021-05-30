Казахстан разгромил Италию на ЧМ по хоккею

РИГА. 29 МАЯ - В Риге на чемпионате мира по хоккею завершился матч между командой Казахстана и Италией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Игра завершилась разгромным счетом. Казахстанская команда обыграла соперников 11:3, сообщает Olympic.kz

Шайбами отметились Роман Старченко (дубль), Егор Петухов, Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Кертис Волк, Артем Лихотников (дубль), Кирилл Панюков, Виктор Сведберг, Егор Шалапов.

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