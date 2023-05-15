14.05.2023, 20:07 8546

Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте  

В решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов встретились Нурбек Оралбай и Тохтарбек Танатхан
Казахстан выиграл уникальное золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте
Фото: sports.kz
Ташкент. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира по боксу в Ташкенте.

Как сообщает sports.kz, в решающем поединке в весовой категории до 80 килограммов встретились Нурбек Оралбай и Тохтарбек Танатхан, представляющий сборную Китая. Победу в этом бою одержал Нурбек Оралбай раздельным решением судей.


Таким образом, Нурбек Оралбай завоевал золото чемпионата мира, а Тохтарбек Танатхан закончил выступление в турнире в статусе серебряного призера.

Ранее Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO.
 
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Теги:БоксПобедаКазахстан

новости по теме

15.05.2023, 10:29 3051

Рыбакина прошла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме

Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова
Рим. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Шестая ракетка мира Елена Рыбакина преодолела барьер третьего раунда грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме, сообщает Федерация тенниса в Казахстане.

Соперницей Рыбакиной была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57-е место. Елена вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница получила травму и отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 35 минут. Казахстанка вышла вперед в личных встречах - 2:1.

Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова.


 
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Теги:ТурнирТеннисРыбакина
14.05.2023, 10:44 12456

Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO  

Казахстанский боксер одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде
Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира WBO
Фото: sports.kz
Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы защитил титул чемпиона мира World Boxing Organization.

Как сообщает sports.kz, Жанибек Алимханулы провел титульный бой с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО). Казахстанский боксер одержал победу нокаутом после двух нокдаунов во втором раунде.


Таким образом, Жанибек Алимханулы выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.


Отмечается, что для боксера это была вторая титульная защита.

Ранее казахстанский боксер Жанкош Тураров одержал очередную победу на профессиональном ринге.
 
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Теги:БоксПобедаРК
13.05.2023, 10:08 16841

Казахстанская теннисистка Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме

Она обыграла итальянку Жасмин Паолини
Казахстанская теннисистка Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме
Фото: ktf.kz
Рим. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу на старте турнира в Риме. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Шестая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла итальянку Жасмин Паолини, занимающую 65-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 7:6(7:4), 6:1 во втором круге турнира в Риме.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Елена шесть раз подала навылет и реализовала три брейк-поинта из девяти (33%). Ранее соперницы друг с другом не встречались.

В третьем круге турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia Рыбакина сыграет против россиянки Анны Калинской.
 
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Теги:ТеннисРыбакина
03.05.2023, 12:52 38306

Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане
Токаев обсудил с главой ФИФА вопросы повышения потенциала казахстанского футбола
Фото: Акорда
Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Стороны обсудили вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, в том числе в нашей стране.

Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

Считаю, что ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим ваши усилия и поддерживаем вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с вами, - сказал глава государства.


По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами - для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела. Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран", - отметил Джанни Инфантино.

 
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Теги:ТокаевФутбол
30.04.2023, 19:31 45766

Дин Лижэнь обыграл Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам

Дин Лижэнь обыграл Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам
Фото: Sports.ru
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошел матч за звание чемпиона мира по шахматам, которым стал Дин Лижэнь, сообщает Sports.ru.

Лижэнь играл с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

В четвертой партии тай‑брейка Непомнящий играл белыми фигурами и проиграл Лижэню после 68-го хода. Счет тай‑брейка - 2,5 - 1,5 в пользу китайского шахматиста", - говорится в сообщении.


Три предыдущие партии игроков закончились вничью.

Дин Лижэнь стал 17‑м чемпионом мира по шахматам. Кроме того, он стал первым спортсменом из Китая, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Отмечается, что призовой фонд матча составил 2 млн евро. Лижэнь, одержавший победу на тай-брейке, получил 55% от этой суммы.
 
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Теги:ЧМАстанашахматыФИДЕ
28.04.2023, 09:45 54371

Рыбакина пробилась во второй круг "Мастерса" в Мадриде

Рыбакина﻿ в дуэте с Павлюченковой победили Шуко Аояму и Ену Шибахару в первом круге парного турнира WTA 1000
Рыбакина пробилась во второй круг "Мастерса" в Мадриде
Фото: ФТК
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась во второй круг "Мастерса" в Мадриде, информирует пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Елена Рыбакина﻿ в дуэте с Анастасией Павлюченковой (Россия) уверенно победили японок Шуко Аояму и Ену Шибахару в первом круге парного турнира WTA 1000 в столице Испании - 6:0, 6:1", - сообщили в ФТК.


Во втором раунде соревнования Рыбакина и Павлюченкова сыграют с венгеркой Тимеа Бабош и казахстанкой Анной Данилиной либо с украинкой Мартой Костюк и румынкой Еленой Габриэлой Рузе.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет шестой ракеткой мира.
 
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Теги:ТеннисРыбакинаСпорт
25.04.2023, 08:50 62536

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет шестой ракеткой мира  

Она поднялась с седьмой на шестую строчку мирового рейтинга
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет шестой ракеткой мира
Фото: ktf.kz
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В live-рейтинге WTA лидер женской сборной Казахстана поднялась с седьмой на шестую строчку мирового рейтинга. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.

Это стало ясно после того, как четвертая ракетка мира - представительница Туниса Онс Жабер снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

В столице Испании Жабер должна была защищать прошлогодний титул. У Онс теперь "сгорят" 1000 рейтинговых очков - это произойдет после завершения соревнований.

ktf.kz

Напомним, Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open. Ранее Рыбакина сыграла в финале Miami Open. До этого она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. А в 2022 году одержала историческую победу на Уимблдоне.
 
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Теги:РейтингРыбакина
24.04.2023, 14:18 65471

Две казахстанки выиграли чемпионат мира по шахматам среди школьников

Сборная Казахстана заняла 1-е место по количеству медалей
Две казахстанки выиграли чемпионат мира по шахматам среди школьников
Фото: МКС РК
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские школьницы Аланна Берікқызы и Амина Каирбекова стали победительницами чемпионата мира по шахматам среди школьников, сообщает Министерство культуры и спорта.

С 14 по 22 апреля в греческом городе Родосе прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. В первенстве мира приняли участие более 500 шахматистов в возрасте 7-17 лет. Сборная Казахстана завоевала 2 золота, 2 серебра, 5 бронзовых медалей и заняла 1-е место по количеству призовых мест, говорится в информации.

В категории G09, то есть среди игроков до 9 лет, по классическим шахматам чемпионкой мира стала Аланна Бериккызы. Она выиграла 8 из 9 партии по швейцарской системе. В решающей встрече наша соотечественница обыграла свою главную соперницу из Монголии Целмуун Идер. Всего в этой возрастной группе выступила 41 шахматистка", - сообщает Минкультуры и спорта.


В ведомстве отметили, что Аланна за полтора года сделала большой рывок в карьере. С четвертого разряда она доросла до чемпионки мира. Благодаря этому Аланна сейчас занимает первое место в рейтинге FIDE в категории G09.

Вторую золотую медаль для Казахстана завоевала Амина Каирбекова. В категории до 17 лет она выиграла 8 партии. Тем самым казахстанка опередила Зейнеп Чифтин (7,5 балла) из Турции. Еще одна представительница Турции Элифназ Акат (6,5 балла) замкнула тройку призеров", - сообщает МКС.


Серебряные медали в копилку сборной Казахстана принесли Нурали Нуршин, (U07, 7,5 балла), Айсултан Бисалиев (U09, 7 балла), бронзовые награды - Ризат Улан (U07, 7 баллов), Алимжан Жауынбай (U09, 7 баллов), Данис Куандыкулы (U11, 6,5 балла), Эдгар Мамедов (U13, 7 баллов), Далия Диаскызы (G11, 6,5 балла).

Второе командное место по количеству медалей заняла сборная Турции (3 золотые, 2 серебряные, 2 бронзовые), на третьем месте оказалась команда Монголии (2 золотые, 3 серебряные, 1 бронзовая).

Напомним, 18 апреля известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла лучшую шахматистку мира по рейтингу ФИДЕ Хоу Ифань на турнире, который проходил в Астане 17-19 апреля. Асаубаева выступала в составе казахстанской команды против сборной мира. Спустя два дня двукратная чемпионка мира по блицу, гроссмейстер Бибисара Асаубаева получила звание заслуженного мастера спорта Республики Казахстан.
 
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