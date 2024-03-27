26.03.2024, 13:32 3296
Казахстан завоевал 31 лицензию на Олимпиаду в Париже
До Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований, в которых примут участие казахстанские спортсмены
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали 31 путевку на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Главное спортивное событие, которого с нетерпением ждут все болельщики, пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа. В нем примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира. Будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.
Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижской Олимпиады", - сообщает ведомство.
Из них:
- бокс (мужчины) - 6;
- пулевая стрельба - 5;
- стрельба из лука - 4;
- фехтование - 4;
- велошоссе - 3;
- современное пятиборье - 2;
- тхэквондо - 2;
- греко-римская борьба - 1;
- вольная борьба - 1;
- спортивная гимнастика - 1;
- батутная гимнастика - 1;
- бокс (женщины) - 1).
Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок. На следующих местах расположились ВКО (4), город Астана (3), Жамбылская (2), СКО (2), Акмолинская (1), Кызылординская (1), Абайская (1), Карагандинская (1) и Туркестанская области (1). В остальных регионах нет ни одной путевки на Олимпиаду", - уточнили в министерстве.
Там отметили, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие казахстанские спортсмены.
Напомним, 31-ю путевку на Олимпиаду Казахстану принес гимнаст на батуте Данил Мусабаев.
новости по теме
25.03.2024, 17:24 7091
Казахстанский гимнаст на батуте завоевал еще одну путевку на Олимпиаду в Париже
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст на батуте Данил Мусабаев завоевал еще одну путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
25-летний казахстанец завоевал путевку по итогам 5 этапов Кубка мира по батутной гимнастике. В этом году он занял лишь 47-е место, но ранее, в 2023-м году, занимал 9-е и 20-е места, именно эти результаты и пошли в зачет.
В октябре прошлого года Мусабаев впервые в карьере сумел завоевать серебряную медаль на Азиатских играх в Китае, сообщает meta-ratings.kz.
Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия на Олимпиаду в Париже.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.
22.03.2024, 12:06 16956
Сборная Казахстана по футболу c разгромным счетом проиграла Греции в матче Лиги наций
Фото: Sposrts.kz
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Афины. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана в полуфинальном матче Лиги наций в Афинах проиграла команде Греции с разгромным счетом.
Сборная Греции еще до перерыва забила в ворота Казахстана 4 гола, сообщает Sports.kz.
На второй тайм главный тренер сборной РК Магомед Адиев провел три замены, гости заиграли активнее, часто били по цели, в концовке спасал уже Шацкий, но не от удара Еркина Тапалова, который срезал мяч в свои ворота. 5:0 - заметно сильнее греки", - пишет издание.
Таким образом, 26 марта Казахстан встретится с другим неудачником полуфинала - Люксембургом, команды проведут товарищеский поединок.
Комментируя поражение сборной РК, Магомед Адиев отметил, что готов уйти в отставку.
Мы оказались в ошеломляющей ситуации в начале матча. Это обсуждалось, и мы понимали, что давление будет с первых минут. Не получилось сдержать давление. Соперник сделал большой гандикап, и мы не смогли вернуться в игру. С чем связано? Соперник был резче в своих выпадах. Но и думаю, что в плане психологии мы не смогли справиться со своим внутренним давлением и давлением соперника", - сказал главный тренер сборной.
Он ответил, что казахстанские спортсмены допустили много ошибок.
Нас хвалили и поддерживали много, за что я очень благодарен. Казахстан многое для меня сделал. С большим достоинством приму завтрашнюю критику. Поражение полностью лежит на мне. Я бы сегодня подал в отставку. Единственное, что меня сдерживает, - мое отношение к федерации. Я не могу просто так принять решение", - добавил Адиев.
15.03.2024, 13:54 30351
Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина
Фото: sports.kz
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Данил Васильев впервые стал победителем Кубка FIS, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Казахстанский лыжник Данил Васильев завоевал золотую медаль в прыжках с большого трамплина (Large Hill HS 140) на лыжном Кубке FIS, который проходит в польском городе Закопане.
Эта победа стала первой на взрослых стартах Кубка FIS в истории отечественных прыжков на лыжах с трамплина. Еще один наш соотечественник - чемпион зимней юношеской Олимпиады Канвон - 2024 Илья Мизерных занял 15-место", - рассказали в Минспорта.
Второе и третье место разделили соответственно Мартин Хамам из Германии и спортсмен из Австрии Ульрих Волгенант.
Соревнования, в которых принимают участие 78 спортсменов из 13 стран, завершатся сегодня.
11.03.2024, 11:35 40266
Казахстанская гимнастка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании
Фото: instagram/kazgymfederation
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Мадрид. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании, сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации гимнастики.
Гимнастка в финале упражнения с мячом набрала 33.400 балла и поднялась на высшую ступень пьедестала", - проинформировали в пресс-службе.
Серебряную медаль турнира завоевала Тахмина Икромова, Екатерина Веденеева замкнула тройку лучших.
Напомним, в прошлом году Таниева стала серебряным призером кубка мира по художественной гимнастике.
07.03.2024, 10:48 53451
Казахстанские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали на ЧА по водным видам спорта
Фото: instagram/qaz_olympics
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Нью-Кларк-Сити. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по водным видам спорта в филиппинском Нью-Кларк-Сити, сообщает пресс-служба дирекции по развитию спорта.
Дуэт Даяны Джаманчаловой и Софии Ищенко занял первое место на ЧА по артистическому плаванию. Нашим спортсменкам не было равных в произвольной программе", - проинформировали в пресс-службе.
Также спортсменки Ясмин Туякова и Арина Пушкина завоевали серебряную медаль чемпионате Азии в группе 15-19 лет.
Ранее казахстанские спортсменки также завоевали золото на чемпионате Азии по водным видам спорта.
04.03.2024, 18:59 63681
Казахстанцы триумфально завершили выступление на "Играх будущего" в Казани
Фото: МТС РК
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани состоялась торжественная церемония закрытия "Игр будущего". Первый международный мультиспортивный турнир объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину. Участниками стали более 2 тысяч человек в возрасте 12-62 лет, сообщает пресс-служба МТС РК.
Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. В Играх приняло участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Отечественные спортсмены привезли с "Игр будущего" набор медалей из разных дисциплин.
Триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD, они продемонстрировали выдающиеся навыки и добилась победы на чемпионате "Игры будущего 2024" по игре Counter-Strike 2 и лазертагу.
Кроме того, казахстанцы в составе разных международных команд по Dota2 смогли пройти от 1/16 до 1/4 финала турнира, фиджитал-хоккеисты из Казахстана (Cyber Barys) прошли до 1/8 финала, тренер команды Young Алим Рахметов смог привести свою команду к первому месту. Станислав Штыренко, игрок команды Rise в дисциплине "Мир танков", закончил выступление на этапе 1/4 финала. Адиль Елдосов, участник команды Absolute, стал победителем в дисциплине Standoff.
Напомним, 21 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в Казахстане.
29.02.2024, 17:12 77201
В Бурабае лыжным забегом отметили 30-летие победы казахстанца Владимира Смирнова на Олимпиаде в Лиллехаммере
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Кокшетау. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурабае прошел лыжный забег, посвященный 30-летнему юбилею завоевания золотой медали казахстанским лыжников Владимиром Смирновым на Олимпиаде в Лиллехаммере, сообщили в акимате Акмолинской области.
30 лет назад Владимир Смирнов стал первым олимпийским чемпионом в Лиллехаммере. И это золото пока остается единственной медалью высшей пробы, завоеванной казахстанскими спортсменами на белых олимпиадах", - рассказали в областном акимате.
В спортивном мероприятии приняли участие более 400 спортсменов из разных уголков страны.
Открывая торжественную часть спортивного мероприятия, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил значимость этой победы для авторитета молодого государства.
Именно тогда благодаря Владимиру Михайловичу состоялся олимпийский дебют Казахстана и вся спортивная общественность мира узнала о нашей стране. На церемонии открытия зимней Олимпиады впервые появился государственный флаг независимого Казахстана. А на церемонии награждения нашего земляка впервые прозвучал гимн нашей страны. Это была историческая победа, настоящий триумф", - подчеркнул аким.
Марат Ахметжанов также отметил динамичное развитие спорта в регионе.
С каждым годом расширяется сеть спортивных объектов. Благодаря этому с каждым годом растет число людей, занимающихся спортом. В нашем регионе преобладают зимние виды спорта, представители которых успешно защищают честь нашей страны на крупных мировых спортивных соревнованиях. Сегодня молодежь идет по стопам известных спортсменов", - отметил аким.
Указом президента страны Владимир Смирнов был награжден орденом Дружбы 2-й степени.
Смирнов рассказал, что его спортивный путь начался со стадиона в Щучинске.
Большая гордость представлять страну на Олимпиаде, быть лидером, завоевать олимпийскую медаль. И приложу все усилия, чтобы представитель Акмолинской области представлял нашу страну на международных соревнованиях", - сказал олимпийский чемпион.
Участникам забега на финише были вручены памятные медали. В завершение была организована концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов области.
В акимате добавили, что в регионе строится Дворец спорта в родном городе Владимира Смирнова, пять спортивных комплексов, оборудованы 62 спортивные площадки.
28.02.2024, 19:35 82291
Александр Бублик пробился в четвертьфинал теннисного турнира в ОАЭ
Фото: ФТК
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Дубаи. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В матче второго круга турнира категории ATP-500 в ОАЭ 23-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2), сообщает пресс-служба ФТК.
Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут. Бублик 22 раза подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) - Карен Хачанов (Россия).
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