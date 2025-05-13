12.05.2025, 10:46 5366
Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Китае
Казахстанский штангист завоевал бронзу
Фото: AWF
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Пекин. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Цзяншане (Китай). На третью ступень пьедестала поднялся Петр Хребтов. Казахстанец стал бронзовым призером в весовой категории до 73 килограммов, сообщили в НОК РК.
В сумме двоеборья штангист поднял 333 (146+187) килограмма.
Первое место занял Абдулла Рамат Ервин (Индонезия) - 360 (155+205) кг. Второе место - У Хайфен (Китай) - 334 (145+189) кг.
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11.05.2025, 16:41 12781
Казахстанский военнослужащий выиграл бой в UFC 315
Противостояние завершилось победой казахстанца за 64 секунды
Фото: МО РК
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Монреаль. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В канадском Монреале состоялся ивент UFC 315, на котором успешно выступил казахстанский спортсмен, военнослужащий Вооруженных сил РК старший лейтенант Бекзат Алмахан, сообщили в пресс-службе Министерство обороны Казахстана.
В поединке с канадским спортсменом Бекзат Алмахан победил техническим нокаутом 33-летнего Брэда Катона. Противостояние в легчайшем весе, рассчитанное на три раунда, завершилось победой Алмахана за 64 секунды", - рассказали в Минобороны.
В ведомстве отметили, что 27-летний выпускник Академии спорта и туризма Бекзат Алмахан - чемпион Азии и мира по национальным боевым искусствам. На его счету теперь уже 12 побед.
11.05.2025, 14:24 14266
Казахстанцы завоевали четыре золотые медали на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Наньчан. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Наньчан завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, в котором казахстанская сборная завоевала четыре золотые медали, сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только хозяевам соревнований. В активе казахстанцев 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Китайская команда уверенно лидировала с начала и до конца турнира. Третье место заняла сборная Ирана", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что на юбилейном XX чемпионате Азии в Наньчане все 26 спортсменов сборной Казахстана вышли в финалы. В этом году в соревнованиях приняли участие 340 атлетов из 20 стран.
Казахстанская таеквондистка завоевала золото на клубном чемпионате Азии.
02.05.2025, 11:38 59306
Казахстанский тяжелоатлет завоевал золотую медаль юношеского чемпионата мира в Перу
Фото: instagram/iwfnet
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Лима. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский тяжелоатлет Бейбарыс Ерсеит завоевал золотую медаль юношеского чемпионата мира в Перу, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Штангист завоевал золотую медаль, став лучшим в весовой категории до 61 килограмма. В сумме двоеборья казахстанец поднял 262 килограмма", - заявили в комитете.
По данным НОК, второе место занял спортсмен из Турции Рамазан Йылмаз - 261 килограмм. Замкнул тройку лучших российский тяжелоатлет Абубакар Цакаев - 252 килограмма.
Ранее казахстанский гимнаст завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Египте.
29.04.2025, 21:11 71026
Казахстанская таеквондистка завоевала золото на клубном чемпионате Азии
Фото: НОК РК
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Уси стартовал открытый клубный чемпионат Азии по таеквондо, сообщает НОК РК.
В первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.
Первой стала Мария Севостьянова (до 57 кг). Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) показал второй результат.
Третье место заняли Альтаир Умирбеков (до 74 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг) и Нодира Ахмедова (до 49 кг).
В чемпионате Азии среди клубов участвуют 219 спортсменов из 14 стран.
28.04.2025, 18:18 78331
Казахстанский гимнаст завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Египте
Фото: olympic.kz
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Каир. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал вторую золотую медаль на этапе Кубка мира в Египте, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Карими показал первый результат в упражнениях на перекладине. Гимнаст успешно выполнил свою программу, получив от судей 14,466 балла", - сообщили в комитете.
Второе место занял киприотский гимнаст Мариос Георгиу - 14,066 балла. Третье место осталось за спортсменом из Швейцарии Ноэ Сейферт - 13,866 балла.
Ранее Карими стал лучшим в вольных упражнениях, победив и в общем зачете Кубка мира. Всего в его активе шесть золотых наград, завоеванных на ЭКМ.
27.04.2025, 17:35 84586
Казахстанский гимнаст победил в этапе Кубка мира в Египте
Фото: НОК РК
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Каир. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Милад Карими, выступающий за команду Казахстана по спортивной гимнастике, стал победителем этапа Кубка мира в Каире, сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
Спортсмен подержал победу в вольных упражнениях. В финальном выступлении Карими набрал 14,133. Второе место занял Эдди Пенев из Болгарии - 13,966. Замкнул тройку лучших Назар Чепурный (Украина) - 13,866", - говорится в сообщении.
В НОК отметили, что данный этап Кубка мира является заключительным. Карими в итоге в вольных упражнениях занял первое место в общем зачете Кубка мира.
Ранее команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала две медали в этапе Кубка мира в Дохе.
23.04.2025, 20:28 100766
Кадровые перестановки произошли в НОК Казахстана
Избран новый состав исполнительного комитета
Фото: НОК РК
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 23 апреля, на генеральной ассамблее НОК РК сформирован обновленный состав исполнительного комитета. Также участники обсудили изменения в устав организации и приняли новых членов, сообщает пресс-служба НОК.
В связи с изменениями в руководстве ряда спортивных организаций и другими кадровыми перестановками было принято решение о пересмотре и обновлении состава исполнительного комитета с целью повышения эффективности и активности его работы.
По итогам генеральной ассамблеи утвержден обновленный состав исполкома:
Вице-президенты:
- Серик Жарасбаев - вице-президент по работе с регионами, вице-министр туризма и спорта РК
- Шахмурат Муталип - вице-президент по вопросам международного сотрудничества, президент Казахстанской федерации бокса;
- Данияр Абулгазин - вице-президент по летним олимпийским видам спорта, президент Федерации настольного тенниса;
- Сакен Мусайбеков - вице-президент по зимним олимпийским видам спорта, генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой;
- Гаджи Гаджиев - вице-президент по общим вопросам, президент Федерации тяжелой атлетики.
Представитель комиссии спортсменов:
- Ольга Рыпакова - президент Федерации легкой атлетики.
Представители Национальных федераций:
- Алия Юсупова - президент Федерации гимнастики;
- Мади Такиев - президент Федерации волейбола;
- Асхат Житкеев - генеральный секретарь Федерации дзюдо;
- Нурлан Жакупов - президент Федерации водных видов спорта;
- Ержан Биржанов - президент Казахстанской федерации триатлона;
- Берік Асылов - президент Казахстанской федерации спортивной стрельбы;
- Кудрет Шамиев - президент Казахстанской федерации таеквондо (WTF);
- Кайрат Дуйсенов - вице-президент Казахстанской Федерации гольфа.
Кроме того, участники генеральной ассамблеи утвердили принятие Казахстанского союза фигурного катания в число членов НОК Казахстана.
Также принято решение об исключении Казахстанской федерации санного спорта из числа членов НОК Казахстана в связи с отсутствием активной деятельности.
Помимо этого, участники генеральной ассамблеи рассмотрели и одобрили изменения в устав, направленные на совершенствование операционной деятельности организации.
18.04.2025, 19:55 113021
Казахстанский гимнаст завоевал золото этапа Кубка мира в Дохе
Фото: НОК РК
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Доха. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала две медали на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Обе награды были завоеваны в вольных упражнениях, сообщает пресс-служба НОК РК.
Лучшим в этом виде программы стал Милад Карими. Он получил от судей 14,466 балла. Следом финишировал Алтынхан Темирбек - 13,633.
Замкнул тройку лучших Сэм Мостоуфи (Великобритания) - 13,600.
Добавим, что в пятницу, 18 апреля, в финале упражнений на коне выступят Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.
Ранее представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия).
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