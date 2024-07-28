Казахстан завоевал первую медаль на Олимпийских играх в Париже

В торжественной обстановке был поднят олимпийский флаг

Фото: instagram/olympics

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Париж. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже состоялось открытие летних Олимпийских игр - 2024, - В Париже состоялось открытие летних Олимпийских игр - 2024, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.





Торжественная церемония началась с парада атлетов. Он прошел на реке Сена. Делегации стран-участниц были размещены на лодках, которые преодолели шесть километров от моста Аустерлиц до площади Трокадеро. Сборная Казахстана проплыла перед зрителями вместе с Японией, Иорданией и Кенией. Знаменосцами были боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова", - проинформировали в комитете.





Подчеркивается, что на время парада атлетов центр Парижа превратился в масштабный театр. Концертная программа была поделена на 12 секций, относящихся к французской культуре.





Фото: instagram/olympics





Позже на площади в торжественной обстановке был поднят олимпийский флаг.





Мы прибыли сюда спортсменами, но стали олимпийцами. Теперь все вы - часть чего-то большего, чем вы есть. Как олимпийцы, мы заботимся друг о друге, живем в солидарности друг с другом, мы поддерживаем друг друга и уважаем. Мир становится неспокойным, но я рад, что мы нашли возможность быть вместе сегодня. У многих спортсменов сейчас исполнится олимпийская мечта. Мечтайте все вместе с нами! Олимпийский дух - отличный проводник на пути к миру", - заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.





Фото: instagram/olympics





После речи главы МОК президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры - 2024 открытыми. Также была произнесена олимпийская клятва.





Напомним, сборная Казахстана завоевала 92 путевки на Олимпиаду.





Страну на играх будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта.





Отметим, что сборная Казахстана впервые выступит в таких видах олимпийской программы, как брейкинг и бадминтон. В брейкинге от Казахстана примет участие Амир Закиров, а в бадминтоне - Дмитрий Панарин.



