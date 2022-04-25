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Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе

24.04.2022, 18:49 3571
Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе
Фото: Sports.kz
УЛАН-БАТОР. 24 АПРЕЛЯ - Сборная Казахстана по вольной борьбе выиграла первую золотую медаль на чемпионате Азии - 2022 в Улан-Баторе (Монголия), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Золото Казахстану принес Азамат Даулетбеков, победивший в финале в весовой категории до 86 килограммов индийца Дипака Пунию, который является вице-чемпионом мира 2019 года. Решающая схватка закончилась победой Даулетбекова со счетом 6:1, сообщает Sports.kz.
 
Это первая золотая медаль казахстанских борцов вольного стиля на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Ранее серебро выиграли Рахат Калжан (57 кг), и Нуркожа Кайпанов (74 кг), а бронзовыми призерами турнира стали Акбар Курбанов (61 кг), Сырбаз Талгат (70 кг) и Мамед Ибрагимов (97 кг). 
 
Кроме того, казахстанский вольник Адилет Давлумбаев в драматичной схватке выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии. В весовой категории до 92 килограммов Давлумбаев сразился за бронзу с японцем Такумой Отсу. По ходу поединка казахстанский борец был в шаге от поражения - он уступал своему сопернику девять баллов, однако в итоге положил японца на лопатки и одержал победу. Таким образом, Адилет Давлумбаев стал бронзовым призером чемпионата Азии - 2022.
 

новости по теме

Казахстан завоевал девять медалей на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

21.04.2022, 10:18 12571
Казахстан завоевал девять медалей на чемпионате Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz
УЛАН-БАТОР. 21 АПРЕЛЯ - Казахстан завоевал девять медалей и первое общекомандное место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе в Монголии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Улан-Баторе проходит чемпионат Азии по видам борьбы. 20 апреля завершились соревнования по греко-римской борьбе, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
 
От Казахстана на чемпионат Азии отправились 10 борцов греко-римского стиля. По итогам двух соревновательных дней атлетам удалось завоевать две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали. Данный результат позволил казахстанской команде занять первое общекомандное место по очкам в итоговом протоколе - 180.
 
 На втором месте Иран (151), третьими стали спортсмены из Кыргызстана - 133 очка.
 

Олимпийский рекорд на чемпионате РК подняла Зульфия Чиншанло

20.04.2022, 10:57 14946
Олимпийский рекорд на чемпионате РК подняла Зульфия Чиншанло
Фото: sports.kz
КЫЗЫЛОРДА. 20 АПРЕЛЯ - Зульфию Чиншанло с успешным выступлением на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике, проходящем в Кызылорде, поздравил на своей странице в Instagram тяжелоатлет Илья Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ильин опубликовал на своей странице в Instagram подходы спортсменки в рывке (95 кг) и толчке (128), сообщает Sports.kz.
 

Поздравляю тебя, Зульфия Чиншанло, ты наша легенда!


 
Сегодня Зульфия Чиншанло подняла олимпийский рекорд 128 килограмм толчок.
 
И подняла результат 223 килограмм, и выходит в мировом рейтинге на 1 место!
 
Желаю тебе дойти до своей 5 олимпиады #Paris2024 и выиграть там свое золото!" - написал Илья Ильин.


 

Казахстан завоевал еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике

17.04.2022, 17:55 21296
Казахстан завоевал еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике
Фото: olympic.kz
АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - Сборная Казахстана завоевала еще две медали на Кубке мира по художественной гимнастике, который проходит в Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Ташкенте подходит к концу Кубок мира по художественной гимнастике. В заключительный день команда Казахстана в групповых упражнениях вновь отметилась медалями", - сообщает Olympic.kz.

 
Как стало известно, наша команда завоевала серебряную медаль в упражнении мячи/лента и бронзовую медаль в упражнении с обручами. 
 
В составе казахстанской команды выступали Сагина Мураткызы, Айслу Мурзагалиева, Рената Жолдинова, Айдана Шаяхметова, Аружан Касенова, Асель Шукирбай.
 
Вчера наши спортсменки смогли завоевать бронзу в многоборье.
 

Михаил Шайдоров завоевал первую для Казахстана медаль на юниорском ЧМ по фигурному катанию

17.04.2022, 10:50 23206
Михаил Шайдоров завоевал первую для Казахстана медаль на юниорском ЧМ по фигурному катанию
фото: НОК РК
ТАЛЛИН. 17 АПРЕЛЯ - Казахстанец Михаил Шайдоров выиграл серебряную медаль юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстанец стал вторым, набрав 234,31 балла. В короткой программе наш спортсмен смог выполнить четыре лутца, три акселя и четыре тулупа. Его медаль стала исторической для страны: у Казахстана не было медалей молодежных чемпионатов мира по фигурному катанию", - сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

 
Золотую медаль выиграл представитель США Илья Малинин, на третьей строчке протокола расположился Татсуя Тсубои (Япония).
 

Казахстанский спортсмен завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию

17.04.2022, 10:33 23646
Казахстанский спортсмен завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию
Фото: НОК РК
ПАРИЖ. 17 АПРЕЛЯ - Казахстанский спортсмен Руслан Курбанов завоевал серебряную медаль Кубка мира по фехтованию на шпагах Challenge Monal 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В полуфинальном бою Курбанов одолел француза Александра Барданета со счетом 15:13", - сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

 
В финале нашему спортсмену вновь противостоял представитель Франции. Нельсон Лопес быстро забрал преимущество поединка, не дав казахстанцу нагнать себя по очкам. Итоговый счет 15:11 в пользу Нельсона. Курбанов завершает турнир с серебром.
 

В Алматы во время полумарафона перекроют ряд улиц

12.04.2022, 21:19 32621
В Алматы во время полумарафона перекроют ряд улиц
Фото: организаторы полумарафона
АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Оргкомитет Алматинского полумарафона информирует жителей и гостей Алматы о том, что в день забега, 17 апреля, с 00.00 до 13.00 будет частично перекрыто движение на дорогах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Старт полумарафона будет дан в Парке Первого Президента. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 23.00 16 апреля до 13.00 17 апреля. Южная сторона будет перекрыта с 07.20 до 08.20.
 
Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 07.00 до 11.30. Южная сторона будет свободна для передвижения.
 
Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Шашкина до проспекта Назарбаева будет закрыто с 03.00 до 11.30. Южная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
 
Движение на участке дороги проспекта Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 07.30 до 10.00 будет полностью перекрыто.
 
Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Сейфуллина будет перекрыто с 07.20 до 13.00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
 
Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 07.00 до 11.30 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
 
Рекомендованный маршрут для проезда к Парку Первого Президента на автотранспорте:
 
  1. по улице Мустафина на юг до проспекта аль-Фараби;
  2. по улице Навои на юг до проспекта аль-Фараби;
  3. по улице Садыкова на север до проспекта аль-Фараби;
  4. по улице Дулати на север до проспекта аль-Фараби;
  5. по улице Саина на юг до проспекта аль-Фараби;
  6. по улице Розыбакиева на юг до проспекта аль-Фараби.
 
Напомним, 17 апреля пройдет пятый Алматинский полумарафон. На старт выйдут порядка 5,5 тысячи спортсменов-любителей из 28 стран мира. 
 

О достижениях казахстанской велокоманды рассказал Токаеву Винокуров

12.04.2022, 18:12 33446
О достижениях казахстанской велокоманды рассказал Токаеву Винокуров
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с генеральным менеджером велокоманды Astana Qazaqstan Team, вице-президентом Федерации велоспорта Казахстана Александром Винокуровым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Олимпийский чемпион рассказал президенту о последних достижениях Astana Qazaqstan Team и дальнейших планах велокоманды", сообщает Акорда

 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии велоспорта в стране, поддержке детско-юношеского и массового спорта, в том числе о строительстве BMX-парков для спортсменов и любителей экстремального катания на велосипедах в различных городах страны и реставрации велотрека в Алматы.
 
Глава государства поддержал планы велокоманды на предстоящий период, особо отметив, что Astana Qazaqstan Team является спортивным брендом Казахстана на международной арене.
 

Геннадий Головкин обошел Альвареса и возглавил мировой рейтинг

10.04.2022, 15:37 38946
Геннадий Головкин обошел Альвареса и возглавил мировой рейтинг
Фото: Prosports.kz.
НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин занимает первое место в рейтинге Boxrec.com, передает Kazakhstan Today.
 
На втором месте Сауль Канело.
 
По данным sport.kz, сайт Boxrec.com обновил положение в рейтинге казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) после его победы над японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО).
 
Теперь Головкин занимает первое место в рейтинге BoxRec среди всех боксеров независимо от весовой категории (pound-for-pound) - у него 698.6 балла. На втором месте - мексиканец Сауль (Канело) Альварес (57-1-2, 39 КО), чей рейтинг на данный момент составляет 687.4 балла. Тройку лучших боксеров мира замыкает американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) - 524.0 балла.
 
После победы над Риотой Муратой техническим нокаутом Головкин объединил пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.
 

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