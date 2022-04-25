Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе

Фото: организаторы полумарафона

АЛМАТЫ. 12 АПРЕЛЯ - Оргкомитет Алматинского полумарафона информирует жителей и гостей Алматы о том, что в день забега, 17 апреля, с 00.00 до 13.00 будет частично перекрыто движение на дорогах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Старт полумарафона будет дан в Парке Первого Президента. Движение на участке дороги по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до улицы Навои будет перекрыто с 23.00 16 апреля до 13.00 17 апреля. Южная сторона будет перекрыта с 07.20 до 08.20.

Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Мустафина до проспекта Назарбаева будет перекрыто с 07.00 до 11.30. Южная сторона будет свободна для передвижения.

Движение по северной стороне проспекта аль-Фараби от улицы Шашкина до проспекта Назарбаева будет закрыто с 03.00 до 11.30. Южная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение на участке дороги проспекта Сейфуллина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 07.30 до 10.00 будет полностью перекрыто.

Движение по южной стороне проспекта Абая от улицы Саина до проспекта Сейфуллина будет перекрыто с 07.20 до 13.00. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по восточной стороне улицы Саина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая с 07.00 до 11.30 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Рекомендованный маршрут для проезда к Парку Первого Президента на автотранспорте:

по улице Мустафина на юг до проспекта аль-Фараби; по улице Навои на юг до проспекта аль-Фараби; по улице Садыкова на север до проспекта аль-Фараби; по улице Дулати на север до проспекта аль-Фараби; по улице Саина на юг до проспекта аль-Фараби; по улице Розыбакиева на юг до проспекта аль-Фараби.

Напомним, 17 апреля пройдет пятый Алматинский полумарафон. На старт выйдут порядка 5,5 тысячи спортсменов-любителей из 28 стран мира.