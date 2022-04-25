Казахстан завоевал золото чемпионата Азии по вольной борьбе

Фото: Sports.kz
УЛАН-БАТОР. 24 АПРЕЛЯ - Сборная Казахстана по вольной борьбе выиграла первую золотую медаль на чемпионате Азии - 2022 в Улан-Баторе (Монголия), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Золото Казахстану принес Азамат Даулетбеков, победивший в финале в весовой категории до 86 килограммов индийца Дипака Пунию, который является вице-чемпионом мира 2019 года. Решающая схватка закончилась победой Даулетбекова со счетом 6:1, сообщает Sports.kz.
Это первая золотая медаль казахстанских борцов вольного стиля на чемпионате Азии в Улан-Баторе. Ранее серебро выиграли Рахат Калжан (57 кг), и Нуркожа Кайпанов (74 кг), а бронзовыми призерами турнира стали Акбар Курбанов (61 кг), Сырбаз Талгат (70 кг) и Мамед Ибрагимов (97 кг).
Кроме того, казахстанский вольник Адилет Давлумбаев в драматичной схватке выиграл бронзовую медаль на чемпионате Азии. В весовой категории до 92 килограммов Давлумбаев сразился за бронзу с японцем Такумой Отсу. По ходу поединка казахстанский борец был в шаге от поражения - он уступал своему сопернику девять баллов, однако в итоге положил японца на лопатки и одержал победу. Таким образом, Адилет Давлумбаев стал бронзовым призером чемпионата Азии - 2022.